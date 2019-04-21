Нетипичный представитель власти: ТОП-5 перформансов депутата Марзалюка

Во время послания Лукашенко народу и парламенту депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк прослезился и бурно аплодировал руководителю страны. Почти мгновенно он стал мемом и героем соцсетей.









UDF.BY рассказывает, как Марзалюку удавалось удивлять общество раньше. рассказывает, как Марзалюку удавалось удивлять общество раньше.





Предлагал ввести штрафы для тех, кто не ходит на выборы





Историк по профессии был также членом Совета Республики, но в 2016 году избрался депутатом Палаты представителей. Во время выборов он дал скандальный комментарий белорусскому телевидению, в котором сослался на «прогрессивный европейский опыт» и предложил ввести штрафы для тех, кто не приходит на избирательные участки и безответственно относится к гражданскому долгу.









Власти к предложению не прислушались. Правда, в нем нет нужды – необходимая явка достигается с помощью административного ресурса.





Пришел на несанкционированный митинг против «антитунеядского» декрета





Два года назад по регионам Беларуси прокатилась волна протестов против абсурдного декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно ему граждане без официального трудоустройства должны были компенсировать государству расходы на «социалку».





Одна из несанкционированных акций состоялась в Могилеве . К удивлению журналистов, на нее заявился Игорь Марзалюк. Он взял в руки мегафон, однако толпа прервала его выступление криками «Ганьба!» и «Уходи».













Журналистам депутат заявил:





«Былі памылкі, была каласальная дурасць! Мараторый накладзены? Накладзены. Дзеянне яго (дэкрэта) прыпыненае. Падатковыя павінны папрасіць прабачэння ў людзей. Бяздарнае тупое выкананне. Але сутнасць дэкрэта правільная».





Несмотря на свою позицию, Марзалюк в хорошем смысле удивил тем, что не побоялся выйти к протестующим. Но в отличие от других за участие в несанкционированной акции он административную ответственность не понес.





Жестко прошелся по действиям Кремля в отношении Украины





На одной из встреч с избирателями во время выборов в Палату представителей Марзалюк, еще действующий член Совета Республики, сделал ряд смелых для представителя власти заявлений. Они касались недавних событий в Украине.





«Я считаю, что Россия совершила ужасную вещь. То, что существовало на уровне массового сознания, — чувство восточнославянской сопричастности, восточнославянского единства — было разрушено в один день», – подчеркнул историк.





Марзалюк отметил, действия России в Крыму были абсолютно незаконными, а полуостров стал территорией, «которую никто никогда не признает и которую никто никогда не отдаст».





«Украинец, когда берет в руки оружие и идет воевать за территориальную целостность страны, не может быть оскорбляем. Власть может быть мерзкой, скотской, подлой, но есть свой дом, есть свое государство, есть своя родина. Порошенко — мерзавец, такой же как Янукович. Но есть Украина, есть страна, есть герб, гимн, флаг», – подчеркнул кандидат в депутаты.





После резонанса Марзалюк заявил, что слова о Порошенко были вырваны из контекста и он готов извиниться перед Украиной в любом формате.





Заявил на экономическом форуме, что австралийские школьники образованы хуже белорусских





Участники международной конференции «Кастрычніцкi эканамічны форум-2017» наблюдали эмоциональное выступление депутата Марзалюка, в котором содержался ряд спорных утверждений.





«Массовое среднее образование (в Беларуси) далеко не хуже, чем в англосаксонском мире. В муниципальных бесплатных английских школах, это страх и ужас, в отличие от прекрасных частных школ», – сказал среди прочего депутат.





При этом известно, что порядка 90% школьников одной из самых развитых стран мира учатся именно в государственных школах.





Еще одно яркое высказывание из прозвучавшего:





«Белорусский ученик может решить простейшую задачу, сложить простейшие цифры без калькулятора. Не факт, что такое произойдет в Австралии даже в 9-м классе».





Между тем Австралия является одним из лидеров Индекса уровня образования в странах мира (Education Index) и Международой программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).





Еще до Лукашенко «зарубил» проект закона о противодействии домашнему насилию





Осенью прошлого года Марзалюк выступил на Форуме по противодействию насилию в семье, где резко раскритиковал проект закона «рожденный в одном из подразделений МВД при активном содействии глобальных фондов».





«Концепция имеет колоссальный дисбаланс между правами и обязанностями мужчин и женщин. Потому что агрессор и обидчик, как и в европейских законах, почему-то только мужчина. И женщина, которая всегда позиционируется как жертва. Каждый из нас знает ситуации, когда жертвой бывает кто-то другой. Родители почему-то всегда выступают в ипостаси обидчиков, которые только и делают, что вредят своим детям», – заявил среди прочего депутат.





Марзалюк отметил, что его удивляет «желание бездумно обезьянничать, использовать чужой опыт и перекладывать его на белорусские реалии».





Но момент выступления Марзалюка его слова особого резонанса не имели, но впоследствии оказалось, что это была важная речь. Спустя неделю Александр Лукашенко возмутился законопроектом о противодействии домашнему насилию, назвав его «дурью, взятой прежде всего с Запада». Руководитель страны также рассказал, как «Вите попадало» от его ремня.





В этой ситуации Марзалюк, входящий по выражению некоторых в число «белорусскоязычных лукашистов», как минимум набрал очки, предвидев реакцию Лукашенко на проект закона. А возможно, он даже поспособствовал тому, что руководитель страны «зарубил» инициативу МВД.









Бонус. Еще несколько ярких цитат Марзалюка

«Зянон Станіслававіч Пазьняк быў сімвалам барацьбы з палітычнымі рэпрэсіямі, быў палітычна раскручанай фігурай. Як усе юнакі, я зазнаў таксама пэўнае захапленне гэтай радыкальнай фігурай. Але разам з тым мяне адштурхоўвала яго пэўная катэгарычнасць і нецярпімасць. Але гэтага чалавека, у адрозненне ад многіх іншых сённяшніх змагароў і барацьбітоў, немагчыма абвінаваціць у карумпаванасці».





«Для нас Лукашенко — это то же, что Наполеон Бонапарт и Де Голль для Франции и что для поляков Юзеф Пилсудский. Да, это были люди с сильной автократической струей, но…»





«У меня проста пытанне — колькі каштавала памяняць межы ахоўнай зоны (урочышча Курапаты?) (чтобы нынешние владельцы могли построить там ресторан - прим. БП). Мне цікава, хто надавіў на Міністэрства культуры. Фармальна вінаваты той, хто прыняў рашэнне. Я не веру ў альтруізм. Я думаю, што гэта пытанне да Следчага камітэта».