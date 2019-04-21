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Нетипичный представитель власти: ТОП-5 перформансов депутата Марзалюка
Источник материала: Партизан
Игорь Марзалюк – нетипичный представитель власти. Ему определенно удается удивлять других.
Во время послания Лукашенко народу и парламенту депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк прослезился и бурно аплодировал руководителю страны. Почти мгновенно он стал мемом и героем соцсетей.
Предлагал ввести штрафы для тех, кто не ходит на выборы
Историк по профессии был также членом Совета Республики, но в 2016 году избрался депутатом Палаты представителей. Во время выборов он дал скандальный комментарий белорусскому телевидению, в котором сослался на «прогрессивный европейский опыт» и предложил ввести штрафы для тех, кто не приходит на избирательные участки и безответственно относится к гражданскому долгу.
Власти к предложению не прислушались. Правда, в нем нет нужды – необходимая явка достигается с помощью административного ресурса.
Пришел на несанкционированный митинг против «антитунеядского» декрета
Два года назад по регионам Беларуси прокатилась волна протестов против абсурдного декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно ему граждане без официального трудоустройства должны были компенсировать государству расходы на «социалку».
Одна из несанкционированных акций состоялась в Могилеве. К удивлению журналистов, на нее заявился Игорь Марзалюк. Он взял в руки мегафон, однако толпа прервала его выступление криками «Ганьба!» и «Уходи».
Журналистам депутат заявил:
«Былі памылкі, была каласальная дурасць! Мараторый накладзены? Накладзены. Дзеянне яго (дэкрэта) прыпыненае. Падатковыя павінны папрасіць прабачэння ў людзей. Бяздарнае тупое выкананне. Але сутнасць дэкрэта правільная».
Несмотря на свою позицию, Марзалюк в хорошем смысле удивил тем, что не побоялся выйти к протестующим. Но в отличие от других за участие в несанкционированной акции он административную ответственность не понес.
Жестко прошелся по действиям Кремля в отношении Украины
На одной из встреч с избирателями во время выборов в Палату представителей Марзалюк, еще действующий член Совета Республики, сделал ряд смелых для представителя власти заявлений. Они касались недавних событий в Украине.
«Я считаю, что Россия совершила ужасную вещь. То, что существовало на уровне массового сознания, — чувство восточнославянской сопричастности, восточнославянского единства — было разрушено в один день», – подчеркнул историк.
Марзалюк отметил, действия России в Крыму были абсолютно незаконными, а полуостров стал территорией, «которую никто никогда не признает и которую никто никогда не отдаст».
«Украинец, когда берет в руки оружие и идет воевать за территориальную целостность страны, не может быть оскорбляем. Власть может быть мерзкой, скотской, подлой, но есть свой дом, есть свое государство, есть своя родина. Порошенко — мерзавец, такой же как Янукович. Но есть Украина, есть страна, есть герб, гимн, флаг», – подчеркнул кандидат в депутаты.
После резонанса Марзалюк заявил, что слова о Порошенко были вырваны из контекста и он готов извиниться перед Украиной в любом формате.
Заявил на экономическом форуме, что австралийские школьники образованы хуже белорусских
Участники международной конференции «Кастрычніцкi эканамічны форум-2017» наблюдали эмоциональное выступление депутата Марзалюка, в котором содержался ряд спорных утверждений.
«Массовое среднее образование (в Беларуси) далеко не хуже, чем в англосаксонском мире. В муниципальных бесплатных английских школах, это страх и ужас, в отличие от прекрасных частных школ», – сказал среди прочего депутат.
При этом известно, что порядка 90% школьников одной из самых развитых стран мира учатся именно в государственных школах.
Еще одно яркое высказывание из прозвучавшего:
«Белорусский ученик может решить простейшую задачу, сложить простейшие цифры без калькулятора. Не факт, что такое произойдет в Австралии даже в 9-м классе».
Между тем Австралия является одним из лидеров Индекса уровня образования в странах мира (Education Index) и Международой программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).
Еще до Лукашенко «зарубил» проект закона о противодействии домашнему насилию
Осенью прошлого года Марзалюк выступил на Форуме по противодействию насилию в семье, где резко раскритиковал проект закона «рожденный в одном из подразделений МВД при активном содействии глобальных фондов».
«Концепция имеет колоссальный дисбаланс между правами и обязанностями мужчин и женщин. Потому что агрессор и обидчик, как и в европейских законах, почему-то только мужчина. И женщина, которая всегда позиционируется как жертва. Каждый из нас знает ситуации, когда жертвой бывает кто-то другой. Родители почему-то всегда выступают в ипостаси обидчиков, которые только и делают, что вредят своим детям», – заявил среди прочего депутат.
Марзалюк отметил, что его удивляет «желание бездумно обезьянничать, использовать чужой опыт и перекладывать его на белорусские реалии».
Но момент выступления Марзалюка его слова особого резонанса не имели, но впоследствии оказалось, что это была важная речь. Спустя неделю Александр Лукашенко возмутился законопроектом о противодействии домашнему насилию, назвав его «дурью, взятой прежде всего с Запада». Руководитель страны также рассказал, как «Вите попадало» от его ремня.
В этой ситуации Марзалюк, входящий по выражению некоторых в число «белорусскоязычных лукашистов», как минимум набрал очки, предвидев реакцию Лукашенко на проект закона. А возможно, он даже поспособствовал тому, что руководитель страны «зарубил» инициативу МВД.
Бонус. Еще несколько ярких цитат Марзалюка
«Зянон Станіслававіч Пазьняк быў сімвалам барацьбы з палітычнымі рэпрэсіямі, быў палітычна раскручанай фігурай. Як усе юнакі, я зазнаў таксама пэўнае захапленне гэтай радыкальнай фігурай. Але разам з тым мяне адштурхоўвала яго пэўная катэгарычнасць і нецярпімасць. Але гэтага чалавека, у адрозненне ад многіх іншых сённяшніх змагароў і барацьбітоў, немагчыма абвінаваціць у карумпаванасці».
«Для нас Лукашенко — это то же, что Наполеон Бонапарт и Де Голль для Франции и что для поляков Юзеф Пилсудский. Да, это были люди с сильной автократической струей, но…»
«У меня проста пытанне — колькі каштавала памяняць межы ахоўнай зоны (урочышча Курапаты?) (чтобы нынешние владельцы могли построить там ресторан - прим. БП). Мне цікава, хто надавіў на Міністэрства культуры. Фармальна вінаваты той, хто прыняў рашэнне. Я не веру ў альтруізм. Я думаю, што гэта пытанне да Следчага камітэта».
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Игорь Марзалюк – нетипичный представитель власти. Ему определенно удается удивлять других.
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