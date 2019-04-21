14 лет и $280000 на троих! По делу о гибели людей на Скидельском сахарном комбинате вынесли приговор

Суд Гродненского района приговорил к различным срокам наказания трех обвиняемых по делу о гибели четырех сотрудниц Скидельского сахарного комбината.





Обвиняемыми по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате проходили 60-летний главный инженер Скидельского сахарного комбината Владимир Губаревич, 65-летний начальник цеха готовой продукции Владимир Малашевич и его 42-летний заместитель Сергей Грушевский.





Они обвинялись по ст. 428 УК Беларуси (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть четверых человек, тяжкие травмы одного человека и причинение крупного ущерба предприятию).





Взрыв на сахарном комбинате прогремел в ночь с 24 на 25 февраля 2017 года. Экспертиза показала, что в ту ночь сахарная пыль скопилась в цехах завода в опасной концентрации и взорвалась либо от разряда статического электричества, либо из-за неисправной работы оборудования.









Гродно. Под мощную взрывную волну попали пять сотрудниц комбината, которые работали в ночную смену и занимались фасовкой сахара. Все женщины получили тяжелые ожоги, с которыми их доставили в больницы Минска





Пострадавшие находились в очень тяжелом состоянии и были введены в состояние медикаментозной комы. За первые две недели марта четверо из пяти работниц комбината скончались из-за полученных травм. Женщина, которой удалось выжить, осталась инвалидом.





Расследование дела длилось почти два года, судебные разбирательства – чуть более двух месяцев. Обвиняемые свою вину не признали и просили суд оправдать их. Родственники погибших во время судебных также настаивали на невиновности двоих обвиняемых – главного инженера Губаревича и заместителя начальника цеха готовой продукции Грушевского.





А сын одной из погибших призывал суд привлечь к наказанию высшее руководство сахарного комбината, которое, зная о проблемах с системой очистки воздуха в старом цеху, не позаботилось о скорейшей модернизации.





Тем не менее суд признал всех троих обвиняемых виновными в ненадлежащем исполнении служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть четверых человек и иные тяжкие последствия, повлекшие причинение ущерба в крупном размере.





Суд постановил приговорить главного инженера Губаревича и начальника цеха готовой продукции Малашевича к пяти годам, заместителя начальника цеха готовой продукции Грушевского – к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.





Всех троих на пять лет лишаются права занимать должности, связанные с исполнение организационно-распорядительных обязанностей.









Срок исполнения наказания следует исчислять с 22 апреля 2019 года, всем троим вычтут из назначенного срока несколько месяцев, которые они в 2017 году находились под стражей. Всех троих взяли под стражу в зале суда.





Также обвиняемые должны в солидарном порядке выплатить сахарному комбинату сумму причиненного ущерба, которая составляет более 560 тысяч рублей.







Читать полностью: https://news.tut.by/society/634818.html?crnd=51456 Читать полностью: Помимо этого они должны будут оплатить все процессуальные издержки, их имущество останется под арестом до возмещения вреда.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.