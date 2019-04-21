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14 лет и $280000 на троих! По делу о гибели людей на Скидельском сахарном комбинате вынесли приговор
Источник материала: Партизан
Более двух лет длилось следствие и судебный процесс по делу о взрыве пылевоздушной смеси на предприятии в Скиделе, тогда пострадали 5 женщин, выжила только одна.
Суд Гродненского района приговорил к различным срокам наказания трех обвиняемых по делу о гибели четырех сотрудниц Скидельского сахарного комбината.
Обвиняемыми по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате проходили 60-летний главный инженер Скидельского сахарного комбината Владимир Губаревич, 65-летний начальник цеха готовой продукции Владимир Малашевич и его 42-летний заместитель Сергей Грушевский.
Они обвинялись по ст. 428 УК Беларуси (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть четверых человек, тяжкие травмы одного человека и причинение крупного ущерба предприятию).
Взрыв на сахарном комбинате прогремел в ночь с 24 на 25 февраля 2017 года. Экспертиза показала, что в ту ночь сахарная пыль скопилась в цехах завода в опасной концентрации и взорвалась либо от разряда статического электричества, либо из-за неисправной работы оборудования.
Под мощную взрывную волну попали пять сотрудниц комбината, которые работали в ночную смену и занимались фасовкой сахара. Все женщины получили тяжелые ожоги, с которыми их доставили в больницы Минска и Гродно.
Пострадавшие находились в очень тяжелом состоянии и были введены в состояние медикаментозной комы. За первые две недели марта четверо из пяти работниц комбината скончались из-за полученных травм. Женщина, которой удалось выжить, осталась инвалидом.
Расследование дела длилось почти два года, судебные разбирательства – чуть более двух месяцев. Обвиняемые свою вину не признали и просили суд оправдать их. Родственники погибших во время судебных также настаивали на невиновности двоих обвиняемых – главного инженера Губаревича и заместителя начальника цеха готовой продукции Грушевского.
А сын одной из погибших призывал суд привлечь к наказанию высшее руководство сахарного комбината, которое, зная о проблемах с системой очистки воздуха в старом цеху, не позаботилось о скорейшей модернизации.
Тем не менее суд признал всех троих обвиняемых виновными в ненадлежащем исполнении служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть четверых человек и иные тяжкие последствия, повлекшие причинение ущерба в крупном размере.
Суд постановил приговорить главного инженера Губаревича и начальника цеха готовой продукции Малашевича к пяти годам, заместителя начальника цеха готовой продукции Грушевского – к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Всех троих на пять лет лишаются права занимать должности, связанные с исполнение организационно-распорядительных обязанностей.
Срок исполнения наказания следует исчислять с 22 апреля 2019 года, всем троим вычтут из назначенного срока несколько месяцев, которые они в 2017 году находились под стражей. Всех троих взяли под стражу в зале суда.
Также обвиняемые должны в солидарном порядке выплатить сахарному комбинату сумму причиненного ущерба, которая составляет более 560 тысяч рублей.
Помимо этого они должны будут оплатить все процессуальные издержки, их имущество останется под арестом до возмещения вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
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14 лет и $280000 на троих! По делу о гибели людей на Скидельском сахарном комбинате вынесли приговор
Более двух лет длилось следствие и судебный процесс по делу о взрыве пылевоздушной смеси на предприятии в Скиделе, тогда пострадали 5 женщин, выжила только одна.
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