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«Неман» поставлял в Польшу стекловату ниже себестоимости

22.04.2019 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В отношении начальника структурного подразделения стеклозавода, который заключил невыгодный контракт, заведено уголовное дело.

По подсчетам контролеров, ущерб предприятию превысил 140 тыс. рублей. 

Как сообщили в Комитете госконтроля, невыгодный контракт был заключен начальником структурного подразделения ОАО «Стеклозавод «Неман» в 2016 году без согласования с экономическим советом предприятия. Контрагентом была компания, зарегистрированная в Польше. В соответствии с этим договором с июля 2016 года по май 2017 года стеклозавод «Неман» поставлял польскому субъекту хозяйствования стекловату по цене ниже себестоимости.

Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Ведется предварительное расследование. 
 
 
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В отношении начальника структурного подразделения стеклозавода, который заключил невыгодный контракт, заведено уголовное дело.
 
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