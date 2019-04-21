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«Неман» поставлял в Польшу стекловату ниже себестоимости
Источник материала: Партизан
В отношении начальника структурного подразделения стеклозавода, который заключил невыгодный контракт, заведено уголовное дело.
По подсчетам контролеров, ущерб предприятию превысил 140 тыс. рублей.
Как сообщили в Комитете госконтроля, невыгодный контракт был заключен начальником структурного подразделения ОАО «Стеклозавод «Неман» в 2016 году без согласования с экономическим советом предприятия. Контрагентом была компания, зарегистрированная в Польше. В соответствии с этим договором с июля 2016 года по май 2017 года стеклозавод «Неман» поставлял польскому субъекту хозяйствования стекловату по цене ниже себестоимости.
Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).
Ведется предварительное расследование.
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В отношении начальника структурного подразделения стеклозавода, который заключил невыгодный контракт, заведено уголовное дело.
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