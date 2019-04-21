«Неман» поставлял в Польшу стекловату ниже себестоимости

По подсчетам контролеров, ущерб предприятию превысил 140 тыс. рублей.





Как сообщили в Комитете госконтроля, невыгодный контракт был заключен начальником структурного подразделения ОАО «Стеклозавод «Неман» в 2016 году без согласования с экономическим советом предприятия. Контрагентом была компания, зарегистрированная в Польше. В соответствии с этим договором с июля 2016 года по май 2017 года стеклозавод «Неман» поставлял польскому субъекту хозяйствования стекловату по цене ниже себестоимости.





Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).





Ведется предварительное расследование.