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Еще один взрыв на Шри-Ланке прогремел у церкви
Источник материала: Партизан
По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон.
Новый взрыв прогремел в понедельник в Коломбо на острове Шри-Ланка. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный около церкви. "Фургон взлетел на воздух, когда саперы из сил спецназа и ВВС пытались обезвредить бомбу", - приводит Reuters слова очевидца.
Представители сил безопасности пока никак не прокомментировали информацию об инциденте.
Ранее новостной портал Adaderana сообщал, что в понедельник полицейским Коломбо удалось обнаружить 87 детонаторов для взрывных устройств на частной автобусной стоянке в районе Петта.
Вечером прошлого дня военнослужащие ВВС Шри-Ланки обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в непосредственной близости от крупнейшего на острове международного аэропорта Бандаранаике, передает
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По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон.
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