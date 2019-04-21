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Еще один взрыв на Шри-Ланке прогремел у церкви

22.04.2019 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон.

Новый взрыв прогремел в понедельник в Коломбо на острове Шри-Ланка. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный около церкви. "Фургон взлетел на воздух, когда саперы из сил спецназа и ВВС пытались обезвредить бомбу", - приводит Reuters слова очевидца. 

Представители сил безопасности пока никак не прокомментировали информацию об инциденте.


Ранее новостной портал Adaderana сообщал, что в понедельник полицейским Коломбо удалось обнаружить 87 детонаторов для взрывных устройств на частной автобусной стоянке в районе Петта. 

Вечером прошлого дня военнослужащие ВВС Шри-Ланки обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в непосредственной близости от крупнейшего на острове международного аэропорта Бандаранаике, передает ТАСС.



 
 
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По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон.
 
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