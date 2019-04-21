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Под Речицей мужчина погиб в горящей траве
Источник материала: Партизан
22 апреля спасателям от дежурного РОВД поступило сообщение о том, что неподалеку от железнодорожной станции Василевичи в горящей траве во время ее тушения обнаружено тело мужчины.
Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем (виновное лицо устанавливается).
Это 6-ой случай, по оперативным данным, с начала года, когда в сгоревшей растительности был обнаружен погибшим человек. Еще 5 человек получили ожоги,
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22 апреля спасателям от дежурного РОВД поступило сообщение о том, что неподалеку от железнодорожной станции Василевичи в горящей траве во время ее тушения...
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