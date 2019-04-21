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На Минщине мужчина убил сельчанина и поджег его дом

22.04.2019 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деревне Шелевщина Воложинского района на пожаре нашли тело 65-летнего мужчины. Им оказался хозяин сгоревшего дома. При расследовании гибели сельчанина было установлено, что мужчину зарезали.

Убийство произошло ночью 14 апреля в итоге ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, а после этого гость поджег дом. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.

- Пока устанавливается, был ли мужчина жив на момент пожара, - говорит официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Оперативники смогли установить личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 35-летний житель соседней деревни. Но после совершения убийства он прятался в соседнем Дзержинском районе. Там его и задержали милиционеры.
 
 
 
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В деревне Шелевщина Воложинского района на пожаре нашли тело 65-летнего мужчины. Им оказался хозяин сгоревшего дома. При расследовании гибели сельчанина было...
 
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