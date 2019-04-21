Принятый Госдумой РФ в третьем чтении текст законопроекта также предполагает создание национальной доменной системы, обязательное применение отечественной системы криптозащиты для государственных информационных систем, специальные учения для операторов связи и центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.





При этом операторы связи освобождаются от ответственности, если не могут выполнить требования Роскомнадзора из-за технического сбоя.





После подписания президентом закон вступит в силу с 1 ноября, а с 1 января 2021 года операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной.





По словам одного из авторов законопроекта сенатора Андрея Клишаса, на реализацию законопроекта понадобится более 20 млрд рублей. Однако, по данным СМИ, еще около 10 млрд рублей потребуются на сбор информации об устройстве интернет-коммуникаций и на разработку нужного оборудования.









Законопроект внесла в декабре группа парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом, в апреле его приняли в окончательном чтении депутаты «Единой России».





Остальные партии выступили против, отметив, что его реализация приведет к беспорядочным блокировкам и к снижению скорости соединения у простых пользователей.