Ни родины, ни флага: как устроены дома для самого независимого поселения в море

Источник материала: Tut.by

Плавучая платформа, которую недавно обнаружили в 12 милях от побережья Пхукета ВМС Таиланда, оказалась первой морской усадьбой будущего поселения. Ее построила компания Ocean.Builders , созданная единомышленниками так называемого приморского движения, которое выступает за строительство домов в международных водах. Планировалось, что для первого поселения будет построено 20 одинаковых домов. Мы выяснили, как они устроены, смогут ли выдержать шторм и на какие удобства могут рассчитывать их владельцы.



ocean.builders

Первый дом на воде — односемейный, называется XLII (произносится «ixly»). Он представляет собой конструкцию с большим стальным лонжероном (трубой), на котором стоит небольшая платформа из стекловолокна.



ocean.builders

Стальной лонжерон имеет длину 20 метров и диаметр 2 метра при толщине металла 14 мм и в воде находится вертикально. На дне трубы находится балласт — бетон и песок.



К месту установки лонжерон транспортируется в горизонтальном положении. Фото: ocean. builders

Чтобы опустить платформу на поверхность воды в спокойную погоду, лонжерон можно наполнить водой. Если ее откачать, платформа поднимается высоко над волнами. Таким образом, конструкция практически непотопляема: ей не страшны даже 5-метровые волны. Дом от Ocean Builders крепится в трех точках ко дну океана.



Дом доставляется к месту установки по воде. Фото: ocean. builders

Жилое пространство находится в нескольких метрах над водой. Оно представляет собой легкий восьмиугольник из стекловолокна диаметром шесть метров с двумя этажами, общей площадью 50 м².



Интерьер. Фото: ocean. builders

На нижнем этаже расположена оснащенная бытовой техникой кухня, ванная, столовая и спальня. Верхний этаж представляет собой открытую палубную зону, покрытую рамой из шести солнечных батарей мощностью 200 Вт каждая и инвертором 2,5 кВт. В хозяйстве есть и резервный генератор, работающий на бензине. Для приготовления еды предусмотрен баллон с газом. Освещение светодиодное.



Зона кухни. Фото: ocean. builders

Жилье оснащено станцией опреснения воды, которая производит 60 литров в час. Есть также возможность добавить в комплектацию кондиционер.



На втором этаже. Фото: ocean. builders

Первые 20 плавучих домов будут продаваться по себестоимости — 150 тысяч долларов (за 200 тысяч — в полной комплектации).

Правда, власти Таиланда нервно отреагировали даже на одно строение — его расценили как угрозу суверенитету. Владельцев первого дома объявили в розыск, платформу же планируют отбуксировать к берегу. Но единомышленники из Ocean.Builders не сдаются и настаивают на своем праве жить в международных водах и не подчиняться ни одному государству в мире.