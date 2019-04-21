Балльная система и экзамен на «автомате» откладываются. Законопроект отправили на доработку

Источник материала: Tut.by

Закон «О дорожном движении» парламентарии не успеют принять на весенней сессии. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Андрей Рыбак.



Фото: Глеб Малофеев

Депутат рассказал журналистам, что недавно документ был отправлен разработчикам (МВД Беларуси. — Прим. AUTO.TUT.BY) на доработку. Версии с изменениями депутаты пока не получили.

— Закон «О дорожном движении» в ходе весенней сессии парламента принять не успеем. Возможно, он будет принят осенью. Мы работаем над ним очень плотно, — пояснил Андрей Рыбак.

Напомним, в мае 2018 года МВД Беларуси вынесло на общественное обсуждение законопроект «О дорожном движении», которым предусмотрен ряд изменений, в том числе начисление штрафных баллов нарушителям ПДД и сдача практического экзамена на автомобиле с «автоматом» .