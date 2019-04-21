ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Балльная система и экзамен на «автомате» откладываются. Законопроект отправили на доработку

22.04.2019 15:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Закон «О дорожном движении» парламентарии не успеют принять на весенней сессии. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Андрей Рыбак.


Фото: Глеб Малофеев

Депутат рассказал журналистам, что недавно документ был отправлен разработчикам (МВД Беларуси. — Прим. AUTO.TUT.BY) на доработку. Версии с изменениями депутаты пока не получили.

— Закон «О дорожном движении» в ходе весенней сессии парламента принять не успеем. Возможно, он будет принят осенью. Мы работаем над ним очень плотно, — пояснил Андрей Рыбак.

Напомним, в мае 2018 года МВД Беларуси вынесло на общественное обсуждение законопроект «О дорожном движении», которым предусмотрен ряд изменений, в том числе начисление штрафных баллов нарушителям ПДД и сдача практического экзамена на автомобиле с «автоматом».

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно документ был отправлен разработчикам (МВД Беларуси) на доработку. Версии с изменениями депутаты пока не получили.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучший банк Беларуси по версии премии «Банк года-2018» выберут 25 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика