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Балльная система и экзамен на «автомате» откладываются. Законопроект отправили на доработку
Источник материала: Tut.by
Депутат рассказал журналистам, что недавно документ был отправлен разработчикам (МВД Беларуси. — Прим. AUTO.TUT.BY) на доработку. Версии с изменениями депутаты пока не получили.
— Закон «О дорожном движении» в ходе весенней сессии парламента принять не успеем. Возможно, он будет принят осенью. Мы работаем над ним очень плотно, — пояснил Андрей Рыбак.
Напомним, в мае 2018 года МВД Беларуси вынесло на общественное обсуждение законопроект «О дорожном движении», которым предусмотрен ряд изменений, в том числе начисление
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Недавно документ был отправлен разработчикам (МВД Беларуси) на доработку. Версии с изменениями депутаты пока не получили.
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