Кремль не поздравил Зеленского с победой и усомнился в легитимности выборов

Источник материала: Ежедневник



фото: operativno.net

Говорить о поздравлениях Владимиру Зеленскому и совместной работе с ним пока преждевременно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Судить можно будет по конкретным делам», — отметил Песков. По его словам, легитимность выборов поставлена под вопрос из-за того, что трем миллионам граждан Украины, проживающим в России, не дали проголосовать. «При этом в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа. Тем более, что этот выбор весьма очевиден», — цитируют Пескова «Ведомости ».

Напомним, что незадолго до второго тура выборов Владимир Зеленский подтвердил в интервью , что считает Путина своим врагом.