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Кремль не поздравил Зеленского с победой и усомнился в легитимности выборов

22.04.2019 15:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Кремль не поздравил Зеленского с победой и усомнился в легитимности выборов

фото: operativno.net

Говорить о поздравлениях Владимиру Зеленскому и совместной работе с ним пока преждевременно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Судить можно будет по конкретным делам», — отметил Песков. По его словам, легитимность выборов поставлена под вопрос из-за того, что трем миллионам граждан Украины, проживающим в России, не дали проголосовать. «При этом в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа. Тем более, что этот выбор весьма очевиден», — цитируют Пескова «Ведомости».

Напомним, что незадолго до второго тура выборов Владимир Зеленский подтвердил в интервью, что считает Путина своим врагом.

 
 
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Говорить о поздравлениях Владимиру Зеленскому и совместной работе с ним пока преждевременно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
 
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