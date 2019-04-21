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Кремль не поздравил Зеленского с победой и усомнился в легитимности выборов
22.04.2019 15:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: operativno.net
Говорить о поздравлениях Владимиру Зеленскому и совместной работе с ним пока преждевременно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Судить можно будет по конкретным делам», — отметил Песков. По его словам, легитимность выборов поставлена под вопрос из-за того, что трем миллионам граждан Украины, проживающим в России, не дали проголосовать. «При этом в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа. Тем более, что этот выбор весьма очевиден», — цитируют Пескова
Напомним, что незадолго до второго тура выборов Владимир Зеленский
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Говорить о поздравлениях Владимиру Зеленскому и совместной работе с ним пока преждевременно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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