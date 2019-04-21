Благоустройство «Мусор свой неси домой»

Источник материала: Навiны Палесся



19 апреля работники Столинского РОЧС навели порядок в прибрежной зоне отдыха р. «Горынь» вблизи р. п. Речица.

Ежегодно спасатели нашего района принимают активное участие в природоохранной акции «Чистый водоем», направленной на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения водоемов, повышение культуры молодежи и взрослого населения накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе вблизи водных объектов.

Работники Столинского РОЧС не только собрали мусор, но и установили информационную табличку в качестве напоминания о необходимости соблюдения чистоты и порядка в прибрежной зоне водоема.

Александр СИМОНЧИК,

старший инспектор ГПиВО Столинского РОЧС