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Благоустройство «Мусор свой неси домой»

22.04.2019 — Разное | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

Благоустройство «Мусор свой неси домой»
19 апреля работники Столинского РОЧС навели порядок в прибрежной зоне отдыха р. «Горынь» вблизи р. п.  Речица.

Ежегодно спасатели нашего района принимают активное участие в природоохранной акции «Чистый водоем», направленной на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения водоемов, повышение культуры молодежи и взрослого населения накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе вблизи водных объектов.

Работники Столинского РОЧС не только собрали мусор, но и установили информационную табличку в качестве напоминания о необходимости соблюдения чистоты и порядка в прибрежной зоне водоема.

Александр СИМОНЧИК,

старший инспектор ГПиВО Столинского РОЧС

 

 
 
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  19 апреля работники Столинского РОЧС навели порядок в прибрежной зоне отдыха р. «Горынь» вблизи р. п.  Речица. Ежегодно спасатели
 
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