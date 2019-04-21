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В минских квартирах отключили отопление

22.04.2019 15:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Отопление у потребителей Минска отключено с 22 апреля, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марину Малаеву.

В общественные, административные здания, на промышленные предприятия подача тепла прекратилась 9 апреля.

С 22 числа отопление отключено в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учебных заведениях, а также, в связи с с учетом установившейся теплой погоды и благоприятного прогноза, в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, учебных учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках.

 
Теги: Минск
 
 
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Отопление у потребителей Минска отключено с 22 апреля, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника управления городского хозяйства и энергетики...
 
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