В минских квартирах отключили отопление

Источник материала: Интерфакс

Отопление у потребителей Минска отключено с 22 апреля, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марину Малаеву.

В общественные, административные здания, на промышленные предприятия подача тепла прекратилась 9 апреля.

С 22 числа отопление отключено в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учебных заведениях, а также, в связи с с учетом установившейся теплой погоды и благоприятного прогноза, в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, учебных учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках.