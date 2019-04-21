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Законопроект по изменениям ПДД направлен на доработку
Источник материала: Myfin
В центре внимания – организация дорожного движения
Депутат подчеркнул, что, работая над Законом «О дорожном движении» в новой редакции, комиссия особое внимание уделяет главе об организации дорожного движения. В законопроекте по сравнению с предыдущей редакцией эта глава значительно увеличилась – с нескольких предложений до страницы и, возможно, станет еще вдвое больше. По его словам, это очень важная статья и он, как председатель комиссии, хотел бы, чтобы она была максимально содержательной.
«Многие уже слышали про ранее анонсированные и обсуждаемые изменения о штрафной балльной системе для водителей, сдаче экзаменов в ГАИ на автоматической коробке передач и другие. Сейчас мы целенаправленно работаем не над этими «бантиками», как я их называю, а именно над главой «Организация дорожного движения», – сказал Андрей Рыбак.
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В центре внимания организация дорожного движения.
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