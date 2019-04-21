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Погода на неделе: до 24 градусов тепла

22.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, температура воздуха составит до 24 градусов тепла.

Во вторник, 23 апреля, погоду в Беларуси будет определять антициклон с центром над Брянской областью России. Ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый, в Брестской и Гродненской областях местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, местами - от нуля до плюс 1. Днем будет 16-21 градус тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.

В последующие двое суток Беларусь останется на западной периферии восточного антициклона, расположившегося над центральными районами европейской части России.

В среду, 24 апреля, ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый, в Брестской и Гродненской областях местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, в отдельных районах - от минус 1 до плюс 1. Днем будет 16-21 градус тепла.

В четверг, 25 апреля, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса тепла.

В пятницу и в предстоящие выходные сохранится теплая погода. Фон атмосферного давления понизится, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.


Источник: БелТА

 
 
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Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, температура воздуха составит до 24 градусов тепла.
 
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