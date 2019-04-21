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День Земли 22 апреля

22.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Сегодня, 22 апреля, отмечается праздник под названием «Международный день Матери-Земли».

Порой его обозначают просто как «День Земли» и, более того, именно под таким названием этот праздник сегодня отмечает компания Google, однако, строго говоря, именовать его так отчасти некорректно.

В 1971 году Организацией объединенных наций был учрежден праздник под названием «День Земли», и отмечается он 20 марта, то есть в день весеннего равноденствия. Тогда бирманский дипломат У Тан, занимавший пост третьего Генерального секретаря ООН сравнил Землю с «прекрасным космическим кораблем со столь уязвимым грузом жизни». Целью праздника было обратить внимание человечества на опасность войн и подчеркнуть ценность планеты как общего дома для всех людей.

Международный день Матери-Земли, отмечаемый 22 апреля, значительно моложе — он был учрежден лишь в 2010 году. Тем не менее, по некоторым данным, возник он на основании праздника с почти полуторавековой историей — Дня деревьев, ранее отмечаемого в США. Основателем американского праздника считается министр сельского хозяйства штата Небраска Стерлинг Мортон. В 1872 году он предложил ежегодно проводить день, посвященный озеленению территорий, после чего «День деревьев» приобрел популярность в Соединенных штатах, а также вдохновил правительства других стран на то, чтобы учредить аналогичные праздники.

Наконец, существует экологическая акция, с недавних пор оказавшаяся столь популярной по всему миру, что ее также путают с праздниками 20 марта и 22 апреля. Речь идет о «Часе Земли» в конце марта, на время которого многие люди выключают у себя дома свет и электроприборы.

С точки зрения тематики День Земли, Час Земли и Международный день Матери-Земли» скорее не дублируют, а дополняют друг друга — в первом случае основное внимание уделяется вопросам мира во всем мире, во втором — вопросам разумного энергопотребления, и, наконец, в третьем — проблеме сохранения деревьев и экосистем в целом.

Как уже упоминалось выше, в этом году 22 апреля как праздник биоразнообразия «отметила» компания Google, разместив посвященный этому дудл на главной странице. Сотрудники корпорации рассказали о птице с самым большим размахом крыльев, самом высоком дереве, самом маленьком позвоночном животном и других биологических видах, в том или ином отношении поражающих воображение.


 
 
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Сегодня, 22 апреля, отмечается праздник под названием «Международный день Матери-Земли».
 
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