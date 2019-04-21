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​«Милавица» кардинально обновила коллекцию «Классика»

22.04.2019 17:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

​«Милавица» кардинально обновила коллекцию «Классика»
АиФ

В 2019 году СП ЗАО «Милавица» отважилась на тотальный ребрендинг: впервые за последние 30 лет была кардинально обновлена коллекция женского нижнего белья «Классика». При разработке нового модельного ряда дизайнеры сделали акцент на решениях, которые до этого отечественными производителями не применялись.

«АиФ» решил узнать у специалистов предприятия подробности о том, какое белье сегодня предпочитают носить женщины.

Главный художник СП ЗАО «Милавица» Вероника КОВЕЙША объяснила:

- У каждой модели свой жизненный цикл: какая-то может «прожить» 2 года, а какая-то – 30 лет. Есть долгожители, которые известны со времен СССР. Что касается коллекции «Классика», то мы ее обновили, чтобы представить современное видение. Это относится и к материалам: технологии при их производстве меняются очень быстро, и сейчас на лидирующие позиции выходят такие, которые, в первую очередь, приятны на ощупь. Женщины сегодня предпочитают более мягкие, шелковистые, гладкие материалы. Помимо современных технологичных материалов мы используем инновационные подходы, которые актуальны в мире при производстве нижнего белья: когда, например, изделия не впиваются в тело.

Кстати, в обновленной коллекции стало больше кружев. А в линии Accent представлено много моделей в стиле спорт-шик, подходящих для активного отдыха – без каркасов, со стильным дизайнерским решением.

​«Милавица» кардинально обновила коллекцию «Классика»
 

Руководитель службы управления качеством СП ЗАО «Милавица» Юлия КУДАСОВА на практике показала, как отбираются материалы для производства нижнего белья. Прежде чем на предприятии принимают решение приобрести то или иное полотно, оно проходит в лаборатории многоступенчатые испытания: на поверхностную плотность, растяжимость, воздухонепроницаемость, изменения размеров и окраски. Готовая продукция в обязательном порядке проходит испытания стиркой и отдается в опытную носку добровольцам. 

Начальник отдела маркетинга СП ЗАО «Милавица» Юлия МИРГОРОДСКАЯ отметила конкурентное преимущество предприятия:

- Мы разрабатываем не просто белье, а белье с чашкой от 65А до 115G.

В перспективе «Милавица» планирует порадовать покупательниц коллекцией экобелья из материалов, которые прошли обработку без причинения вреда для окружающей среды.

Цифры и факты

Генеральный директор СП ЗАО «Милавица» Михаил ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня изделия предприятия представлены в 25 странах:

- Под брендом «Милавица» работают 642 магазина, в 2019 году мы хотим увеличить их количество до 700. За прошлый год магазины были открыты в таких странах как Кипр, Румыния, Италия, Южная Корея, Новая Зеландия. В 2019-м планируем поставки в Великобританию и Грецию. Возможно, будем экспортировать продукцию и в Африку. Кроме того, в текущем году мы планируем запустить интернет-торговлю.

​«Милавица» кардинально обновила коллекцию «Классика»
 

За год экспорт продукции увеличился на 7%. Больше всего - около 61% изделий – продаются в России, порядка 21% в Беларуси, по 5,5% в Украине и Казахстане, 3,9% - в Молдове. Из моделей наиболее востребована «Классика».

Юлия Миргородская добавила, что на «Милавице» изучают не только современные тенденции, но и выявляют предпочтения, характерные для каждого рынка:

- Например, европейские женщины предпочитают белье пастельных, спокойных тонов. Дамы из Беларуси, России, Казахстана выбирают яркие, насыщенные оттенки. Например, очень полюбился синий цвет. На Кипре в приоритете бескаркасные бюстгальтеры.

Современные женщины имеют тонкий вкус, тщательно подходят к выбору цветовой гаммы: им нужно изделие с «той самой перламутровой пуговицей».

 
 
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Современные женщины имеют тонкий вкус, тщательно подходят к выбору цветовой гаммы: им нужно изделие с «той самой перламутровой пуговицей».
 
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