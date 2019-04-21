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ЦИК Украины: «Нам удалось сломать стереотип, что ЦИК – есть инструмент манипуляций и фальсификаций»

22.04.2019 17:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. На президентских выборах в Украине после обработки 99% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК Украины: «Нам удалось сломать стереотип, что ЦИК – есть инструмент манипуляций и фальсификаций»

За Петра Порошенко проголосовали около 24 % избирателей. Эти результаты совпадают с данными Национального экзитпола, которые были озвучены ещё накануне.

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Эта избирательная кампания в Украине проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать её исход. Порошенко своё поражение уже признал. По данным Центризбиркома, действующий глава государства смог обойти Зеленского только в одном регионе Украины – Львовской области и на зарубежных избирательных участках.

ЦИК Украины: «Нам удалось сломать стереотип, что ЦИК – есть инструмент манипуляций и фальсификаций»

Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии Украины:
Завершение повторного голосования второго тура выборов президента Украины – хороший пример того, как они должны проходить – и как они уже проходят в Украине – действительно демократичные свободные выборы. Нам удалось сломать стереотип, что ЦИК – есть инструмент манипуляций и фальсификаций, который много лет существовал в общественном сознании. Мы смогли перевернуть, и это главное для нас – доверие наших избирателей.

ЦИК Украины: «Нам удалось сломать стереотип, что ЦИК – есть инструмент манипуляций и фальсификаций»

Центризбирком Украины обещает объявить окончательные результаты второго тура выборов президента 30 апреля. В течение месяца после этого должна состоятся инаугурация.
 
 
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Новости Украины. На президентских выборах в Украине после обработки 99% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, сообщили в программе Новости «24...
 
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