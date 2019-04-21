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ЦИК Украины: «Нам удалось сломать стереотип, что ЦИК – есть инструмент манипуляций и фальсификаций»
Источник материала: СТВ
Новости Украины. На президентских выборах в Украине после обработки 99% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За Петра Порошенко проголосовали около 24 % избирателей. Эти результаты совпадают с данными Национального экзитпола, которые были озвучены ещё накануне.
Эта избирательная кампания в Украине проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать её исход. Порошенко своё поражение уже признал. По данным Центризбиркома, действующий глава государства смог обойти Зеленского только в одном регионе Украины – Львовской области и на зарубежных избирательных участках.
Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии Украины:
Центризбирком Украины обещает объявить окончательные результаты второго тура выборов президента 30 апреля. В течение месяца после этого должна состоятся инаугурация.
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Новости Украины. На президентских выборах в Украине после обработки 99% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, сообщили в программе Новости «24...
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