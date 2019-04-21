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Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

22.04.2019 17:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каратэ – это не просто кадры из фильма «Каратэ-пацан» и Джеки Чан в подсознании. У этого древнего вида японских единоборств более 200 стилей и число это не перестает увеличиваться, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Ведь каждый мастер может внести в вид спорта что-то свое и это уже новый стиль.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

В программе II Европейских игр значится просто каратэ. Но что именно будет происходить на татами «Чижовка-Арены» в июне и как во всем этом разобраться – узнавала Ирина Петыш.

Соревнования по каратэ проводятся по двум программам: ката и кумите. Ката – это бой с невидимым соперником. Здесь спортсмен выходит на татами один и демонстрирует элементы в строго определенном порядке.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Мария Фурсова, чемпионка Беларуси по каратэ:
В ката очень нужны сильные ноги, чтобы была хорошая скорость передвижения и статическая сила. Немного работа отличается: там более взрывная, здесь более статическая. Все равно четкое понимание того, что это воображаемый соперник, что ты если делаешь блок или удар, то наносишь его какому-нибудь сопернику, даже если он невидим.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

В кумите соперник более чем материальный. На татами выходят двое каратистов и начинают бой. Однако ориентироваться на количество спортсменов на площадке можно не всегда. В ката есть и командные соревнования, где трое каратистов не только демонстрируют технику, но и имитируют бой. Поэтому самый верный способ отличить ката от кумите – посмотреть на внешний вид спортсменов. Если руки и ноги каратиста голые – это ката. А вот если заметите на руках и ногах что-то яркое – это кумите.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Алексей Водчиц, чемпион Европы среди молодежи по каратэ:
Начнем с накладок – они надеваются на руки.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Футы имеют свойство стираться. На моих таковой пробел существует, но они достаточно новые – им всего месяц. Мы пользуемся хитростью: покупаем синий и красный маркеры и перед соревнованиями немножко подрисовываем.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

В каратэ более 200 стилей. Если вы хотите изучить все нюансы ката и кумите, которые мы увидим в июне в Минске, можете смело гуглить «Каратэ WKF». Это не отдельный стиль, а скорее правила проведения соревнований, утвержденные Международной федерацией каратэ.

В основе методологической базы – четыре крупнейших классических стиля. Каратэ WKF представлен на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх и, конечно, в будущем на Олимпиаде.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Главные отличия между ката и кумите мы выяснили. Но как понять, кто и когда победил? Как вообще здесь начисляют оценки? Начнем с ката.

Мария Фурсова:
В ката конкретно сделали такую же бальную систему, то есть 70 % отдается техническому разделу, 30 % – атлетизму, который включает в себя скорость, силу, баланс, выносливость и всё остальное. Сумма этих оценок выводится. И за счет этого спортсмен выигрывает.

Совсем другая система у кумите. Спортсмен получает определенное количество баллов за определенные удары.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Антон Исаков, серебряный призер чемпионата Европы по каратэ WKF (2019):
Оценка в 1 балл дается за результативное действие рукой либо в голову, либо в корпус.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

2 балла дается за результативное действие ногой в корпус. Ударов может быть масса.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

3 балла дается за удар ногой в голову либо бросок.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Но рассмотреть всё так подробно и детально на соревнованиях не рассчитывайте: каратисты двигаются очень быстро. Вот это, например, лишь 50-60 % от общей скорости выполнения тех же самых ударов.

Подробнее – в видеоматериале.

Для победы каратисту нужна преимущество над соперников в 8 очков. В индивидуальных боях кумите WKF не предусмотрены ничьи, однако на Европейских играх есть исключения.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Дмитрий Буринский, генеральный секретарь Белорусской федерации каратэ:
В предварительных соревнованиях, когда спортсмены разбиты на две подгруппы, в каждой подгруппе по четыре спортсмена. Если спортсмены поборолись и у них ничейный результат, то есть если они не заработали баллов, то не объявляется хантей, и спортсменам присуждается ничья. Такая же система применялась и на I Европейских играх в Баку.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

II Европейские игры для каратистов теперь приобрели еще большее значение, чем раньше. В 2016-м каратэ признали олимпийским видом спорта, поэтому старт в Минске – шанс заработать такие нужные рейтинговые баллы для лицензии в Токио-2020.

Алексей Водчиц:
Мы очень рады, конечно, что они проходят в Минске. Но мы также смогли бы отобраться и без страны-хозяйки.

Я на днях узнал, что буду участвовать, потому что у меня была травма и мой конкурент мог меня обойти, но, конечно же, удача была на моей стороне.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку

Мария Фурсова:
Напряжение на нас сказывается, но мы готовы, мы покажем всё, на что способны.

Теперь к каратэ на II Европейских играх готовы и болельщики. Проверить свои знания, попробовать отличить ката от кумите и поддержать белорусов можно будет 29 и 30 июня. Каратисты разыграют 12 комплектов медалей: по 6 – у женщин и 6 – у мужчин. В программе – индивидуальные ката и кумите в пяти весовых категориях.

Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Каратэ – это не просто кадры из фильма «Каратэ-пацан» и Джеки Чан в подсознании. У этого древнего вида японских единоборств более 200 стилей и...
 
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