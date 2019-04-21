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Как отличить ката от кумитэ? Как начисляются баллы за удары? Всё, что нужно знать о каратэ новичку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каратэ – это не просто кадры из фильма «Каратэ-пацан» и Джеки Чан в подсознании. У этого древнего вида японских единоборств более 200 стилей и число это не перестает увеличиваться, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Ведь каждый мастер может внести в вид спорта что-то свое и это уже новый стиль.
В программе II Европейских игр значится просто каратэ. Но что именно будет происходить на татами «Чижовка-Арены» в июне и как во всем этом разобраться – узнавала Ирина Петыш.
Соревнования по каратэ проводятся по двум программам: ката и кумите. Ката – это бой с невидимым соперником. Здесь спортсмен выходит на татами один и демонстрирует элементы в строго определенном порядке.
Мария Фурсова, чемпионка Беларуси по каратэ:
В кумите соперник более чем материальный. На татами выходят двое каратистов и начинают бой. Однако ориентироваться на количество спортсменов на площадке можно не всегда. В ката есть и командные соревнования, где трое каратистов не только демонстрируют технику, но и имитируют бой. Поэтому самый верный способ отличить ката от кумите – посмотреть на внешний вид спортсменов. Если руки и ноги каратиста голые – это ката. А вот если заметите на руках и ногах что-то яркое – это кумите.
Алексей Водчиц, чемпион Европы среди молодежи по каратэ:
Футы имеют свойство стираться. На моих таковой пробел существует, но они достаточно новые – им всего месяц. Мы пользуемся хитростью: покупаем синий и красный маркеры и перед соревнованиями немножко подрисовываем.
В каратэ более 200 стилей. Если вы хотите изучить все нюансы ката и кумите, которые мы увидим в июне в Минске, можете смело гуглить «Каратэ WKF». Это не отдельный стиль, а скорее правила проведения соревнований, утвержденные Международной федерацией каратэ.
В основе методологической базы – четыре крупнейших классических стиля. Каратэ WKF представлен на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх и, конечно, в будущем на Олимпиаде.
Главные отличия между ката и кумите мы выяснили. Но как понять, кто и когда победил? Как вообще здесь начисляют оценки? Начнем с ката.
Мария Фурсова:
Совсем другая система у кумите. Спортсмен получает определенное количество баллов за определенные удары.
Антон Исаков, серебряный призер чемпионата Европы по каратэ WKF (2019):
2 балла дается за результативное действие ногой в корпус. Ударов может быть масса.
3 балла дается за удар ногой в голову либо бросок.
Но рассмотреть всё так подробно и детально на соревнованиях не рассчитывайте: каратисты двигаются очень быстро. Вот это, например, лишь 50-60 % от общей скорости выполнения тех же самых ударов.
Для победы каратисту нужна преимущество над соперников в 8 очков. В индивидуальных боях кумите WKF не предусмотрены ничьи, однако на Европейских играх есть исключения.
Дмитрий Буринский, генеральный секретарь Белорусской федерации каратэ:
II Европейские игры для каратистов теперь приобрели еще большее значение, чем раньше. В 2016-м каратэ признали олимпийским видом спорта, поэтому старт в Минске – шанс заработать такие нужные рейтинговые баллы для лицензии в Токио-2020.
Алексей Водчиц:
Я на днях узнал, что буду участвовать, потому что у меня была травма и мой конкурент мог меня обойти, но, конечно же, удача была на моей стороне.
Мария Фурсова:
Теперь к каратэ на II Европейских играх готовы и болельщики. Проверить свои знания, попробовать отличить ката от кумите и поддержать белорусов можно будет 29 и 30 июня. Каратисты разыграют 12 комплектов медалей: по 6 – у женщин и 6 – у мужчин. В программе – индивидуальные ката и кумите в пяти весовых категориях.
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Новости Беларуси. Каратэ – это не просто кадры из фильма «Каратэ-пацан» и Джеки Чан в подсознании. У этого древнего вида японских единоборств более 200 стилей и...
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