ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вооружённая женщина с младенцем на руках угрожала взорвать церковь в Сан-Диего

22.04.2019 16:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В американском Сан-Диего задержали вооружённую женщину с ребёнком, которая угрожала взорвать церковь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До того, как правоохранители прибыли на место ЧП, прихожане смогли обезоружить злоумышленницу.

Вооружённая женщина с младенцем на руках угрожала взорвать церковь в Сан-Диего

Полиция арестовала женщину. Как выяснилось, её пистолет оказался не заряжен. 10-месячного ребёнка, который был на руках у женщины, а также 5-летнюю девочку, сидевшую в машине подозреваемой, взяли под опеку соцслужбы.

Вооружённая женщина с младенцем на руках угрожала взорвать церковь в Сан-Диего

Никаких опасных предметов на месте происшествия обнаружено не было. Ведётся расследование инцидента.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В американском Сан-Диего задержали вооружённую женщину с ребёнком, которая угрожала взорвать церковь, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Шри-Ланке обнаружили ещё две бомбы: одна взорвалась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика