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В Шри-Ланке обнаружили ещё две бомбы: одна взорвалась
Источник материала: СТВ
Новости мира. Полиция Шри-Ланки сообщила об обнаружении почти 90 детонаторов для взрывных устройств в одном из районов Коломбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они были найдены на частной автобусной стоянке в районе Петта.
Кроме того, правоохранители обнаружили ещё две бомбы. Одну вблизи крупнейшего на острове международного аэропорта, другую – у здания церкви Святого Антония. Взрывчатку у аэропорта уничтожили.
А когда сапёры попытались обезвредить бомбу у храма – она взорвалась. О пострадавших не сообщается.
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Новости мира. Полиция Шри-Ланки сообщила об обнаружении почти 90 детонаторов для взрывных устройств в одном из районов Коломбо, сообщили в программе Новости «24...
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