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МЧС: «Одна маленькая занавесочка может убить всех, кто находится в комнате»

22.04.2019 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
Раньше, в 70-80-ые годы, человек мог находиться в помещении, где начинается пожар, 18-25 минут и мог остаться жив. Сейчас это время сокращается, мнение экспертов расходится: от трёх до шести минут. Пластик, синтетические материалы в отделке. Одна маленькая зановесочка может убить всех, кто находится в комнате.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий. Виталий Новицкий, официальный...
 
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