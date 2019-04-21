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МЧС: «Одна маленькая занавесочка может убить всех, кто находится в комнате»
Источник материала: СТВ
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий. Виталий Новицкий, официальный...
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