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МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

22.04.2019 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

9 часов, которые потрясли мир. Именно столько продолжался грандиозный пожар в Соборе Парижской Богоматери. Затаив дыхание, люди во всех уголках планеты следили за неравной борьбой стихии и национального символа Франции.

К счастью, разрушения оказались не безвозвратными. Нотр-Дам-де-Пари будет реконструирован, но как избежать подобной трагедии?

Возможны ли в Беларуси пожары в архитектурных памятниках?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий.

Вы, как специалист, можете прокомментировать, можно ли было предотвратить? Что там, на самом деле, случилось?

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
Если вы говорите про предотвратить, то, конечно же, можно было. Пожарная автоматика – это наиболее эффективный способ защиты и жизни, и здоровья людей, и таких подобных уникальных зданий. По той информации, которую мы получаем из СМИ, французская прокуратура обнародовала, что были сработки пожарной сигнализации, однако их или проигнорировали, или посчитали, что это ложная сработка. И, видимо, между первой сработкой и второй огонь спокойно распространялся по скрытым конструкциям. И уже после этого весь мир увидел, к чему это привело.

МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

Для всех спасательных служб в мире приоритет – это всегда спасение человеческих жизней. Это всегда вопрос №1. Здесь нет жертв – это самый главный результат! В некоторых странах, например, спасение материальных ценностей, вообще, не входит в задачу спасательных служб, всё должно быть застраховано, соответственно, все проблемы с ущербом решаются через страховые агентства.

МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

Как застраховать венец Христа?

МЧС: «Одна маленькая занавесочка может убить всех, кто находится в комнате»

Виталий Новицкий:
Конечно, это уникальное и сооружение, и уникальные реликвии, которые там хранятся. Спасатели-коллеги не дают оценок действиям, но очевидно, что сделали они всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые у них были. Конечно, можно помечтать. Разумеется, если бы у них был вертолет Ми-26, который есть у авиации МЧС Беларуси, было бы чуть легче работать. Если бы через вот эти узкие улочки и дикие пробки можно было бы доставить огромную перекачивающую станцию, которая бы из Сены черпала воду, то ещё бы лучше справились.

МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

Но исходя из тех возможностей, которые у них есть здесь и сейчас, разумеется колоссальная работа была проведена. Но и после этих ужасающих кадров, все же увидели, что, по большому счёту, внутренние убранства собора и стены сохранены. И это, без вариантов, заслуга французских пожарных, которые на протяжении стольких часов боролись с огнём.

МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»
 
 
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9 часов, которые потрясли мир. Именно столько продолжался грандиозный пожар в Соборе Парижской Богоматери. Затаив дыхание, люди во всех уголках планеты следили за...
 
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