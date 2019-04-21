|
МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»
Источник материала: СТВ
9 часов, которые потрясли мир. Именно столько продолжался грандиозный пожар в Соборе Парижской Богоматери. Затаив дыхание, люди во всех уголках планеты следили за неравной борьбой стихии и национального символа Франции.
К счастью, разрушения оказались не безвозвратными. Нотр-Дам-де-Пари будет реконструирован, но как избежать подобной трагедии?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий.
Вы, как специалист, можете прокомментировать, можно ли было предотвратить? Что там, на самом деле, случилось?
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
Для всех спасательных служб в мире приоритет – это всегда спасение человеческих жизней. Это всегда вопрос №1. Здесь нет жертв – это самый главный результат! В некоторых странах, например, спасение материальных ценностей, вообще, не входит в задачу спасательных служб, всё должно быть застраховано, соответственно, все проблемы с ущербом решаются через страховые агентства.
Как застраховать венец Христа?
Виталий Новицкий:
Но исходя из тех возможностей, которые у них есть здесь и сейчас, разумеется колоссальная работа была проведена. Но и после этих ужасающих кадров, все же увидели, что, по большому счёту, внутренние убранства собора и стены сохранены. И это, без вариантов, заслуга французских пожарных, которые на протяжении стольких часов боролись с огнём.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»
9 часов, которые потрясли мир. Именно столько продолжался грандиозный пожар в Соборе Парижской Богоматери. Затаив дыхание, люди во всех уголках планеты следили за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)