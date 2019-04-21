Источник материала: Виртуальный Брест

По инициативе организации «За свой город» и жителей соседних домов еще в 2017 году было направлено коллективное обращение органам власти о благоустройстве этой территории.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65520.php

Читать полностью в источнике с фото:

Бресте" alt="Небольшой сквер и детская площадка появились в микрорайоне Ковалево в Бресте">



«Мы просим власти за счет средств городского бюджета благоустроить этот участок, заложить здесь небольшой сквер с пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами, а также детскими и спортивными площадками» - говорит инициатор обращения, активист организации «За свой город» Сергей Мазан.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65520.php

Читать полностью в источнике с фото:





По его словам в Бресте площадь зелёных насаждений начала увеличиваться только в последний год. «Проблемным микрорайон является Ковалёво: здесь полностью отсутствуют скверы и парки. Одной из таких территорий является пустырь между домами №16, 61, 4 по улице Луцкой. Кроме того, на данном участке находились элементы бетонных и железных конструкций, которые представляли угрозу для жизни и здоровья людей. Родители даже детей туда не пускали играть. Поэтому мы выступили с инициативой создания комфортного городского пространства для жителей одной из самых густонаселённых частей города. На сегодняшний день высажены деревья и оборудована детская площадка. Мы внесем еще раз предложения об оборудовании территории тротуарами дорожками, лавочками и другими малыми архитектурными формами», - добавляет Сергей Мазан.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65520.php

Читать полностью в источнике с фото:





«Власти предлагали жителям благоустроить близлежащие городские территории за собственный счет. Это абсолютно неправомерные действия. Жители микрорайона имеют законное право на благоустройство за счет средств бюджета. Территория более 25 лет не имеет благоустройства. Это достаточный срок для наведения порядка. Мы рады, что спустя 2 года наша инициатива получила реализацию на практике. Мы считаем, что люди заслужили лучшей жизни», - комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65520.php

Читать полностью в источнике с фото:



