ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Небольшой сквер и детская площадка появились в микрорайоне Ковалево в Бресте

22.04.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По инициативе организации «За свой город» и жителей соседних домов еще в 2017 году было направлено коллективное обращение органам власти о благоустройстве этой территории.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65520.php

Бресте" alt="Небольшой сквер и детская площадка появились в микрорайоне Ковалево в Бресте">

«Мы просим власти за счет средств городского бюджета благоустроить этот участок, заложить здесь небольшой сквер с пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами, а также детскими и спортивными площадками» - говорит инициатор обращения, активист организации «За свой город» Сергей Мазан.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65520.php

Небольшой сквер и детская площадка появились в микрорайоне Ковалево в Бресте

По его словам в Бресте площадь зелёных насаждений начала увеличиваться только в последний год. «Проблемным микрорайон является Ковалёво: здесь полностью отсутствуют скверы и парки. Одной из таких территорий является пустырь между домами №16, 61, 4 по улице Луцкой. Кроме того, на данном участке находились элементы бетонных и железных конструкций, которые представляли угрозу для жизни и здоровья людей. Родители даже детей туда не пускали играть. Поэтому мы выступили с инициативой создания комфортного городского пространства для жителей одной из самых густонаселённых частей города. На сегодняшний день высажены деревья и оборудована детская площадка. Мы внесем еще раз предложения об оборудовании территории тротуарами дорожками, лавочками и другими малыми архитектурными формами», - добавляет Сергей Мазан.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65520.php

Небольшой сквер и детская площадка появились в микрорайоне Ковалево в Бресте

«Власти предлагали жителям благоустроить близлежащие городские территории за собственный счет. Это абсолютно неправомерные действия. Жители микрорайона имеют законное право на благоустройство за счет средств бюджета. Территория более 25 лет не имеет благоустройства. Это достаточный срок для наведения порядка. Мы рады, что спустя 2 года наша инициатива получила реализацию на практике. Мы считаем, что люди заслужили лучшей жизни», - комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65520.php

Небольшой сквер и детская площадка появились в микрорайоне Ковалево в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По инициативе организации «За свой город» и жителей соседних домов еще в 2017 году было направлено коллективное обращение органам власти о благоустройстве этой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси по-прежнему дефицит рабочих. Кому наниматели готовы платить от 2000 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика