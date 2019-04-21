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Пешком из Бреста до Слуцка. История любви. Неожиданная встреча

22.04.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Беларусь помнит!». В рамках акции МЛЫН.BY читатели делятся воспоминаниями о родных и близких, прошедших Великую Отечественную войну. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65518.php

Пешком из Бреста до Слуцка. История любви. Неожиданная встреча

Тот июньский вечер был необычайно хорош: стояла прекрасная погода, на ярком звездном небе — ни облачка. По валу Брестской крепости прогуливалась молодая пара. Слушали пение птиц, журчание реки. Откуда-то с другого берега Буга доносились звуки губной гармошки. Он и она говорили о прошедшем дне, строили планы на завтра. А завтра началась война…


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65518.php

Пешком из Бреста до Слуцка. История любви. Неожиданная встречаЭти молодые мужчина и женщина — мои прадед Дмитрий Антонович Елисеев и прабабушка Мария Матвеевна. Он уроженец Смоленщины, лейтенант, служил начфином при госпитале Брестской крепости. Она родом из деревни Подлесье Слуцкого района, работала медсестрой в цитадели. Все складывалась хорошо: семья получила квартиру, в конце мая 1941-го на свет появилась дочка Раиса. Но счастье закончилось 22 июня в четвертом часу утра, когда мирных людей разбудили звуки выстрелов и грохот взрывов. В поисках спасения все выбегали из домов, босые и полуголые. Спешно покидали квартиру и мои прадед с прабабушкой.

Укрылись в одном из казематов. Позаботившись о безопасности жены и дочки, Дмитрий бросился на поиски других военнослужащих: нужно было разведать обстановку, раздобыть оружие. Под ураганным огнем собрать полноценное войско, чтобы дать отпор врагу, было невозможно. Небольшие группки защитников крепости, укрывшись в подвалах и казематах, пытались отстреливаться. Несмотря на все трудности, наши военные и не думали сдаваться. Больше недели в своем укрытии оборонялись мой прадед и его сослуживцы. Им помогали женщины: подавали снаряды, осматривали раненых, а порой тоже брали в руки оружие. Но устоять против превосходящих сил фашистов они не могли…

Большинство солдат и офицеров расстреляли сразу. В первую очередь тех, кто был в форме. Мой прадед уцелел: спас медицинский халат, впопыхах накинутый на плечи в утро немецкой атаки, — первое, что попалось под руку из одежды. Медиков оставляли в живых. Дмитрия Антоновича отправили в концлагерь в Норвегию, где он находился до конца войны.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65518.php

Пешком из Бреста до Слуцка. История любви. Неожиданная встречаА прабабушку вместе с другими женщинами выпустили в город. В толпе она встретила знакомую — молодую еврейку, с которой довелось лежать в роддоме. Вместе они поселились в опустевшей квартире в Бресте. Из-за преследования евреев прабабушкина подруга не могла выходить на улицу, сидела дома с детьми. А Мария Матвеевна ходила на подработки. Женщины жили надеждой, что вскоре советские войска разобьют неприятеля и освободят оккупированный город. Но с каждым днем надежда таяла. Однажды в квартиру пришли немецкие солдаты: кто-то из соседей донес, что в доме скрывается еврейка. Бабушка Мария успела спрятать подругу, а ее ребенка выдала за своего. Ей поверили, но после этого случая оставаться в Бресте было опасно. Женщины отправились в Слуцк.

360 километров пешком, с грудными детьми на руках. Как только слышали звук подъезжающей машины, они убегали с дороги, замечали людей — прятались. Останавливались на день-другой в придорожных деревнях, чтобы отдохнуть, а после опять продолжали нелегкий путь. В Слуцке их дороги разошлись. Еврейской женщине было небезопасно идти в незнакомую деревню, где о ней могли узнать полицаи. Она отправилась в родной Могилев. А Мария, преодолев последние 20 километров, добралась до родительского дома. До освобождения Беларуси она поддерживала связь с партизанами и лечила раненых.

На встречу с мужем Мария Матвеевна уже и не надеялась. А он вернулся. Спустя год после Победы. Отворил калитку и вошел во двор. Сильно похудевший, с сединой в волосах. Вместе прабабушкой они прожили долгую и счастливую жизнь, воспитали троих детей.

Прадедушки не стало в середине 90-х, прабабушки — в 2006-м. Всю жизнь она безуспешно разыскивала свою подругу. А в 2003 году на встрече ветеранов в Бресте к ней подошла немолодая женщина, лицо которой казалось смутно знакомым. Это была дочка той самой бабушкиной приятельницы.

— Посмотрите на ту, кого вы спасли, — сказала она прабабушке. — Мама умерла, так и не дождавшись встречи с вами. Но я счастлива, что выполнила ее наказ низко поклониться человеку, благодаря которому я выжила.

Алексей Елисеев, правнук

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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  «Беларусь помнит!». В рамках акции МЛЫН.BY читатели делятся воспоминаниями о родных и близких, прошедших Великую Отечественную войну. Тот июньский вечер был...
 
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