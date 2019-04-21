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Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

22.04.2019 18:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 апреля определились лучшие бойцы страны в муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Белорусские боксеры – одни из сильнейших в мире, поэтому конкуренция внутри команды – что надо.

Тем более на кону были еще и путевки на чемпионат мира в июле и домашний чемпионат Европы в ноябре. Причем возможность представить страну есть только у победителей чемпионата.

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

Выделим самые заметные результаты. Даниил Ермоленко в 2018 году стал настоящим открытием: в первый год среди «взрослых» он выиграл чемпионат страны, а на этот раз защитил свой титул.

Лучший боец Беларуси 2018 года Дмитрий Варец завоевал золото в весовой категории до 67 кг. Очередной титул чемпионки завоевала Елена Лешкевич. 

Пока бойцы сражались на ринге, наши коллеги старались запечатлеть самые яркие и эмоциональные моменты финалов. Кроме того, этот чемпионат стал дебютом нашей новой передвижной телестанции.

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны
 
 
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Новости Беларуси. 20 апреля определились лучшие бойцы страны в муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Белорусские боксеры – одни из сильнейших в...
 
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