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Стальные васильки появились на въезде в Уручье
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Первомайском районе Минска. На улице Руссиянова установили цветочную конструкцию, рассказали в программе «Минск и минчане».
Они из нержавеющей стали, так что беспокоиться о сохранности красоты не стоит.
Планы по озеленению и эстетизации у района большие. Цветами украсят территорию вдоль проспекта Независимости и въезды в город. Запланированы работы по устройству двух композиций на откосе у станции метро. Первая приурочена к 50-летию Первомайского района, вторая композиция будет посвящена II Европейским играм.
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Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Первомайском районе Минска. На улице Руссиянова установили цветочную конструкцию, рассказали в программе «Минск и...
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