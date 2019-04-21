|
Солдат был травмирован машиной в воинской части в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военнослужащий срочной службы был травмирован машиной в воинской части в Витебске.
Как
Солдат получил травмы в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Она дислоцируется в Витебске.
Начата проверка в связи с нарушением правил эксплуатации автомобильной техники военнослужащим срочной военной службы в воинской части Витебского гарнизона. В результате этого его сослуживец получил травму.
Пострадавшего госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь.
Травмированный солдат прослужил в армии почти 1,5 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Военнослужащий срочной службы был травмирован машиной в воинской части в Витебске. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны, происшествие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)