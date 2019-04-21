АБФФ объявила цену билетов на июньские матчи отбора Евро-2020 против Германии и Северной Ирландии

Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация футбола объявила стоимость билетов на июньские матчи квалификации Евро-2020 против сборных Германии и Северной Ирландии.



Фото: abff.by

Противостояние «белакрылых» с четырехкратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы футболистами Германии, имеющими в составе звезд калибра Лероя Сане, Марко Ройса, Тони Крооса или Илкая Гюндогана и ведомых именитым наставником Йоахимом Левом, начнется в 21.45 субботы, 8 июня.

АБФФ, исходя из того, что матч с соперником подобного уровня спровоцирует ажиотаж, постаралась найти приемлемую стоимость билетов для любой категории болельщиков.

Сектора «Борисов-Арены» разделены на зоны различных ценовых категорий — и потому каждый может найти себе место на трибунах, исходя из пожеланий и возможностей — от 15 до 70 рублей.

Впрочем, АБФФ рекомендует болельщикам быть оперативнее. Ведь стадион вмещает немногим более 13 тысяч мест.

Билеты можно приобрести на сайте ticketpro.by .

11 июня в 21.45 на поле «Борисов-Арены» против белорусов выйдут и футболисты Северной Ирландии — наши весенние обидчики в отборе к Евро-2020. Напомним, что на излете марта в Белфасте «белыя крылы» обидно уступили островитянам в концовке — 1:2. Самое время брать реванш!

Помочь в этом команде Игоря Криушенко могут болельщики на трибунах. Самые дешевые места обойдутся фанам в 5 рублей, самые дорогие — в 30 рублей.

На территории «Борисов-Арены» будут также точки продаж атрибутики, фан-зоны с развлечениями, точки горячего питания и перфомансы от талисмана сборной Ваяра.

Кроме того, из Борисова в Минск будут пущены дополнительные электрички для комфортного возвращения болельщиков с арены, чтобы визит на стадион превратился в максимально удобное и интересное путешествие.

Билеты на игру с североирландцами также можно приобрести в интернете на сайте ticketpro.by либо в точках продаж компании по всей стране. При покупке через точки продаж возможен дополнительный сбор продавца (уточнить его надо перед покупкой).

Стоимость билетов



Фото: abff.by



