«Белтелеком» заявил о повышении стоимости услуг

Источник материала: Tut.by

«Белтелеком» заявил о повышении с 3 мая стоимости услуг на доступ в интернет и пакетов электросвязи в среднем на 4%. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



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«Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%», — говорится на сайте.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.