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«Белтелеком» заявил о повышении стоимости услуг

22.04.2019 18:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белтелеком» заявил о повышении с 3 мая стоимости услуг на доступ в интернет и пакетов электросвязи в среднем на 4%. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Фото: Reuters

«Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%», — говорится на сайте.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.

 
 
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