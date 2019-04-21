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Глава Европарламента призвал передать более здоровую планету следующему поколению

22.04.2019 18:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни по случаю Всемирного дня Земли напомнил о необходимости бережного отношения к окружающей среде на планете.

"У нас только одна планета", - написал глава Европейского парламента в понедельник в своем "Твиттере".

Европарламент, отметил А.Таяни, "принял конкретные меры по сокращению выбросов CO2 и запрету одноразовых предметов из пластика, что ставит нас в авангарде борьбы за защиту окружающей среды".

"Мы должны передать более здоровую планету и лучшее будущее следующему поколению", - подчеркнул председатель Европарламента.

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля. Это праздник чистой земли, воды и воздуха. Соавторами соответствующей резолюции ГА выступили более 50 государств-членов ООН.

 
 
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Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни по случаю Всемирного дня Земли напомнил о необходимости бережного отношения к окружающей среде на планете. "У нас...
 
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