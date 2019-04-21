Глава Европарламента призвал передать более здоровую планету следующему поколению

Источник материала: Интерфакс

Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни по случаю Всемирного дня Земли напомнил о необходимости бережного отношения к окружающей среде на планете.

"У нас только одна планета", - написал глава Европейского парламента в понедельник в своем "Твиттере".

Европарламент, отметил А.Таяни, "принял конкретные меры по сокращению выбросов CO2 и запрету одноразовых предметов из пластика, что ставит нас в авангарде борьбы за защиту окружающей среды".

"Мы должны передать более здоровую планету и лучшее будущее следующему поколению", - подчеркнул председатель Европарламента.

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля. Это праздник чистой земли, воды и воздуха. Соавторами соответствующей резолюции ГА выступили более 50 государств-членов ООН.