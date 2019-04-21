ЕАБР запустил систему расчетов между странами-учредителями без участия SWIFT

Источник материала: Интерфакс

Евразийский банк развития (ЕАБР) объявил о начале предоставления услуг по расчетному обслуживанию для юридических лиц без использования международной системы межбанковских расчетов SWIFT.

"Переводы могут быть осуществлены непосредственно через национальные платежные системы государств-участников банка, что позволяет уменьшить расходы на расчетные операции за счет исключения иностранных банков-корреспондентов и использования системы SWIFT", - сказано в сообщении ЕАБР.

В пресс-релизе отмечается, что "членство Евразийского банка развития в валютных биржах государств-участников банка позволяет проводить конвертации валют по наиболее выгодному курсу, поскольку банк имеет возможность устанавливать прямые котировки по национальным валютам государств-участников".

В ЕАБР отмечают, что в первую очередь заинтересованы "в сотрудничестве с компаниями по проектам, создающим или несущим интеграционный эффект для государств-участников банка". "Банк предоставляет спектр услуг по ведению расчетных счетов для юридических лиц, конвертации валют, размещению депозитов, в том числе с использованием системы дистанционного обслуживания", - отмечается в сообщении.

Банк приступил к клиринговой деятельности в соответствии со своей стратегией развития на период до 2022 года.

ЕАБР как региональный банк развития создан в 2006 году. В настоящее время участниками банка являются шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Россия.