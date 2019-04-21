Беларусь запретила ввоз свинины из Кировоградской области Украины из-за АЧС

Источник материала: Интерфакс

Беларусь ввела временный запрет на поставки свинины из Кировоградской области Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС).

"Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что по информации Международного эпизоотического бюро на территории Кировоградской области Украины зарегистрирован случай заболевания свиней африканской чумой свиней", - говорится в указании департамента.

Там отмечается, что в связи с этим с 23 апреля вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этой области Украины живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных. Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.

В ведомстве указали на необходимость принятия "дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности".

Африканская чума свиней - высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и специфической профилактики данная болезнь не имеет.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Экономический ущерб, наносимый АЧС, складывается из прямых потерь по радикальной ликвидации болезни и применяемых ограничений в международной торговле.