WSJ: Samsung перенесет старт продаж гнущегося Galaxy Fold из-за проблем с его дисплеем

Источник материала: Tut.by

Samsung отложит запуск продаж своего первого сгибающегося смартфона Galaxy Fold «как минимум до следующего месяца» из-за проблем с его дисплеем, которые выявили журналисты и блогеры. Об этом пишет The Verge со ссылкой на The Wall Street Journal.



Фото: YouTube

Напомним: журналисты сообщают о выпуклости, образующейся вдоль центральной складки посередине сгибающегося 7,3-дюймового дисплея новинки. После нескольких часов использования гаджета у других обозревателей панель просто переставала работать, на складке появлялись битые пиксели.

Еще один вариант деформации — отслаивание полимерного слоя, защищающего дисплей смартфона. Этот полимерный слой выглядит как защитная пленка, но снимать его не нужно (хотя некоторые блогеры это уже сделали).

Ранее стало известно, что Samsung отложила мероприятия в честь запуска продаж смартфона в Гонконге и Шанхае. Теперь, возможно, это произойдет и в других странах. The Verge обратился к Samsung за официальным комментарием по этому поводу, ответ компания пока не дела.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung: