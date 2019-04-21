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«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

22.04.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Российская нефть с превышением хлорорганики вылилась в проблему для Мозырского НПЗ. Сегодня, 22 апреля, специалисты обнаружили коррозионный износ оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что именно плохое сырье сказалось на работе завода, установила отдельная комиссия. Поставщик так называемой «грязной нефти» свою вину признал. За развитием ситуации следит корреспондент Евгений Пустовой.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Как ложка дегтя портит целую бочку меда, так превышение хлорорганики вывело из строя дорогостоящее современное оборудование на Мозырском НПЗ. Из-за некачественной российской нефти сорта Urals коррозия разрушила теплообменные трубки воздушного холодильника всего-то за пару дней. Но последствия могли бы быть еще хуже.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Опасность заключается в высокой агрессивности коррозии, коррозионной агрессивности. Также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования. Ну и отравление катализаторных дорогостоящих систем.

Исходя из уникальности данного оборудования, его ремонт по времени будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении, то это минимально десятки миллионов долларов и может исчисляться многими сотнями.

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«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Мозырский НПЗ стал для Европы своеобразным фильтром. Из единого нефтепровода суррогатное российское сырье могло вылиться в «дело-трубу» для переработчиков Польши, Германии, Словакии, Венгрии и Украины. Белорусские заводы сокращают переработку и приостанавливают экспорт нефтепродуктов. А это потери для бюджета. Хотя мера временная и обязательства пред контрагентами выполним. Но теперь главное – обеспечить внутренний рынок.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сейчас идет посевная, топливо востребовано как никогда, и достаточно востребован наш продукт сегодня на экспортных рынках. Цены сегодня пиково высокие. Поэтому мы здесь имеем как экономические, так и технические издержки. С техническими издержками предприятия определятся в момент капремонта, в августе-сентябре мы это всё обсчитаем.

Мы очень надеемся и не сомневаемся в профессионализме действий «Транснефти». Они заверили меня, что они предпринимают все действия по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванию более качественной нефти.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Сейчас внутри нефтепровода «Дружба» – более 700 тысяч тонн некачественного российского сырья, в 20 раз превышающего нормальные показатели.

Кроме белорусского участка, так называемой «грязной нефтью» заполнена труба от Самары до Унечи. А это без малого 1,5 тысячи километров нефтепровода. Но сейчас ситуация под контролем.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Андрей Рыбаков:
С нефтеперерабатывающих заводов – как «Нафтана», так и Мозыря – выходит высококачественный, соответствующий всем стандартам продукт – топливо: бензин, дизель и так далее. Фактически наши заводы сегодня превратились в фильтры тех негативны моментов, которые присутствуют в нефти.

На Мозырском НПЗ подчеркивают: проблема есть, но на качестве и ассортименте выпускаемой продукции это не отразится. Сегодня на заводе действовали быстро и четко. Усилили контроль, увеличили подачу реагентов, которые способствуют снижению коррозийного износа. Но один из объектов пришлось все-таки остановить. В Мозыре сработали оперативно. В Новополоцке – на опережение.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Принято решение по снижению загрузки для того, чтобы мы, имея определенные запасы и определенный подход к качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать.

Мы надеемся на то, что наши российские партнеры урегулируют эти вопросы. Времени осталось весьма мало.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Российские партнеры признали ошибку: подтвердили факт нарушения условий контракта. 19 апреля подписан двусторонний акт. 23 апреля руководство «Белнефтехима» и наших НПЗ встречается с топ-менеджерами «Транснефти». Необходимо обсудить технические вопросы и компенсацию за причиненные убытки. Сейчас наши специалисты оценивают материальные потери и время, которое уйдет на восстановительные работы. Вернуться к нормальной работе наши заводы смогут к началу мая. Российская сторона обещает ежесуточно улучшать ситуацию. Но, как говорится, осадок хлорорганики все равно остался.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России
 
 
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Новости Беларуси. Российская нефть с превышением хлорорганики вылилась в проблему для Мозырского НПЗ. Сегодня, 22 апреля, специалисты обнаружили коррозионный...
 
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