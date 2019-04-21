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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина: о чём говорили президенты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 апреля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Его инициировала российская сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств обсудили текущие моменты отношений, перспективы развития сотрудничества. Также рассмотрели вопросы международной повестки дня.
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Новости Беларуси. 22 апреля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Его инициировала...
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