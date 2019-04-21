Власти разрешили «Чернобыльский шлях», но у оппозиции нет денег, чтобы его провести

«Нашей Ніве» один из заявителей, член Партии БНФ, у оппозиции нет денег, чтобы оплатить работу милиции, которая будет следить за безопасностью во время «Шляха». Однако, как сообщилодин из заявителей, член Партии БНФ, у оппозиции нет денег, чтобы оплатить работу милиции, которая будет следить за безопасностью во время «Шляха».





«Мы подсчитали, что это около 3-4 тысяч долларов. Таких денег у нас сейчас нет. Если на акцию придет 250 человек, то это будет по 15 долларов на человека», — говорит Касперович.





Вполне возможно, что уличное шествие на 26 апреля может быть отменено полностью. А «Чернобыльский шлях» пройдет в совершенно другом формате.