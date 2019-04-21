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Власти разрешили «Чернобыльский шлях», но у оппозиции нет денег, чтобы его провести

22.04.2019 18:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мингорисполком удовлетворил заявку оппозиции на проведение 26 апреля традиционного «Чернобыльского шляха». Участники должны были начинать собираться а 17:30 на площадке у кинотеатра «Октябрь», а потом пройти шествием до парка Дружбы народов.

Однако, как сообщил «Нашей Ніве» один из заявителей, член Партии БНФ, у оппозиции нет денег, чтобы оплатить работу милиции, которая будет следить за безопасностью во время «Шляха».

«Мы подсчитали, что это около 3-4 тысяч долларов. Таких денег у нас сейчас нет. Если на акцию придет 250 человек, то это будет по 15 долларов на человека», — говорит Касперович.

Вполне возможно, что уличное шествие на 26 апреля может быть отменено полностью. А «Чернобыльский шлях» пройдет в совершенно другом формате.

 
 
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Мингорисполком удовлетворил заявку оппозиции на проведение 26 апреля традиционного «Чернобыльского шляха». Участники должны были начинать собираться а 17:30 на...
 
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