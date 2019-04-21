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Как бегать так, чтобы уберечь себя. Жизненно важные правила от врача и тренера

22.04.2019 20:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У заместителя директора по медицинской части РНПЦ спорта Геннадия Загородного и тренера высшей национальной категории
Сергея Довыдько GO.TUT.BY узнал, какие правила безопасности по отношению к собственному здоровью важно соблюдать каждому бегуну.


Фото: pixabay.com

21 апреля в Гомеле во время экомарафона умер известный белорусский пианист и соучредитель «Крумкачоў» Юрий Блинов. «Юре Блинову стало нехорошо, он непривычно отставал», — рассказал публицист и журналист «Прессбола» Борис Тасман. Музыкант не добежал до финиша всего пять метров, дежурившие медики не смогли его спасти. GO.TUT.BY выражает соболезнования родным и близким.

До забега: обследуемся и следим за собой

— Каждому бегуну (и особенно тому, кто решил заняться спортом после 30 лет) важно пройти медобследование — говорит заместитель директора по медицинской части РНПЦ спорта, кандидат медицинских наук Геннадий Загородный. — Как минимум, осмотр терапевта и ЭКГ. Если вы профессиональный физкультурник, то крайне желательно сделать УЗИ сердца: это возможно и в поликлинике по месту жительства, и в любом медцентре. На основании этих данных: осмотр терапевта, ЭКГ и УЗИ сердца — можно говорить о том, готов ли человек бежать. Еще более продвинутым рекомендуется проведение так называемого нагрузочного тестирования.

Геннадий Загородный уточняет, что формально о таких осмотрах надо беспокоиться ежегодно. Спортсмены делают их два раза в год. Любители же могут повторять перед серьезными стартами в том объеме, который посчитают нужным: минимум — ЭКГ-контроль.

— Зачастую практика такая: человек пишет расписку о том, что несет личную ответственность за свое здоровье. Но в идеале перед каждым серьезным забегом следует проходить медосмотр, — согласен тренер высшей национальной категории, основатель «Бегового клуба Довыдько» Сергей Довыдько. — Это мало кто делает, но все-таки не зря на соревнования допускают по заключению врача.

Даже с медосмотром тренер советует внимательно оценивать свое состояние: не было ли накануне соревнований головокружений, скачков давления, головной боли? Если вы плохо переносите жару, от забега в такую погоду лучше вовсе отказаться. Но особенно опасно, говорит Сергей Довыдько, выходить на дистанцию, к которой вы не готовы — и устраивать организму стрессовую нагрузку. Если вы не бегаете регулярно, не нужно заявляться на полумарафон.

— Быть готовым не значит зафиксировать 21 км на тренировке. Достаточно пробегать 10−15 км без особых усилий. Но при этом важно не выбирать темп выше привычного.

Во время забега: не стремимся финишировать любой ценой

— Поводом сойти с дистанции могут стать болезненные субъективные ощущения кардиалгии — это боли, связанные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — предупреждает Геннадий Загородный. — Они могут проявляться болью в области сердца, в межлопаточной области, за грудиной. Иногда боль может отдавать в верхнечелюстной сустав, плечо или даже пальцы кисти. В некоторых случаях бывает острая боль в области живота. Как правило, эти боли ассоциированы с физической нагрузкой и усиливаются при увеличении ее объема. Нередко боли сопровождают повышенное давление и высокий пульс.

Он также советует обращать внимание на внешние признаки утомления — покраснение кожи, избыточное потоотделение, одышка, нарушение координации: любое резкое их нарастание наряду с повышением пульса должно насторожить. Головная боль, головокружение — тоже тревожные симптомы.

Если вы чувствуете, что вам нехорошо, по возможности не тормозите моментально, говорит Сергей Довыдько: это только усилит нагрузку на организм.

— Лучше замедлиться, перейти на шаг и остановиться минут через пять. Если есть возможность, выпить воды. В жару перейти на теневую сторону. И обратиться к медикам: хорошо, если на соревнованиях курсируют машины скорой или сопровождают пробег велосипедисты с аптечкой.

Не надо бояться бегать

Да, бег на длинные дистанции — это нагрузка. Но это не значит, что полумарафоны и марафоны опасны для здоровья:

— Нужно иметь в виду, что после 40−45 лет кривая смертности идет вверх, особенно у мужчин. В этом критическом возрасте следует быть крайне внимательным, — рассуждает Геннадий Загородный. — Но если б мы знали, где нам «прилетит», то многое было бы по-другому в нашей жизни. К сожалению, гибель человека на спортивном мероприятии — это большой социальный резонанс, трагедия. И те «злые языки», комментаторы, которые начинают осуждать «побежал — сам виноват», пусть хотя бы пройдут эту дистанцию.

— Бывает так, что люди и готовятся, и считают себя здоровыми, но что-то случается. От этого никто не застрахован, фактор риска всегда присутствует — говорит Сергей Довыдько. — Но не надо боятся бегать, просто важно это делать грамотно, систематично, регулярно и, желательно, в сотрудничестве с тренером.

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Теги: Гомель
 
 
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