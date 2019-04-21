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Как бегать так, чтобы уберечь себя. Жизненно важные правила от врача и тренера
Источник материала: Tut.by
У заместителя директора по медицинской части РНПЦ спорта Геннадия Загородного и тренера высшей национальной категории
До забега: обследуемся и следим за собой
— Каждому бегуну (и особенно тому, кто решил заняться спортом после 30 лет) важно пройти медобследование — говорит заместитель директора по медицинской части РНПЦ спорта, кандидат медицинских наук
Геннадий Загородный уточняет, что формально о таких осмотрах надо беспокоиться ежегодно. Спортсмены делают их два раза в год. Любители же могут повторять перед серьезными стартами в том объеме, который посчитают нужным: минимум — ЭКГ-контроль.
— Зачастую практика такая: человек пишет расписку о том, что несет личную ответственность за свое здоровье. Но в идеале перед каждым серьезным забегом следует проходить медосмотр, — согласен тренер высшей национальной категории, основатель «Бегового клуба Довыдько»
Даже с медосмотром тренер советует внимательно оценивать свое состояние: не было ли накануне соревнований головокружений, скачков давления, головной боли? Если вы плохо переносите жару, от забега в такую погоду лучше вовсе отказаться. Но особенно опасно, говорит Сергей Довыдько, выходить на дистанцию, к которой вы не готовы — и устраивать организму стрессовую нагрузку. Если вы не бегаете регулярно, не нужно заявляться на полумарафон.
— Быть готовым не значит зафиксировать 21 км на тренировке. Достаточно пробегать 10−15 км без особых усилий. Но при этом важно не выбирать темп выше привычного.
Во время забега: не стремимся финишировать любой ценой
— Поводом сойти с дистанции могут стать болезненные субъективные ощущения кардиалгии — это боли, связанные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — предупреждает Геннадий Загородный. — Они могут проявляться болью в области сердца, в межлопаточной области, за грудиной. Иногда боль может отдавать в верхнечелюстной сустав, плечо или даже пальцы кисти. В некоторых случаях бывает острая боль в области живота. Как правило, эти боли ассоциированы с физической нагрузкой и усиливаются при увеличении ее объема. Нередко боли сопровождают повышенное давление и высокий пульс.
Он также советует обращать внимание на
Если вы чувствуете, что вам нехорошо, по возможности не тормозите моментально, говорит Сергей Довыдько: это только усилит нагрузку на организм.
— Лучше замедлиться, перейти на шаг и остановиться минут через пять. Если есть возможность, выпить воды. В жару перейти на теневую сторону. И обратиться к медикам: хорошо, если на соревнованиях курсируют машины скорой или сопровождают пробег велосипедисты с аптечкой.
Не надо бояться бегать
Да, бег на длинные дистанции — это нагрузка. Но это не значит, что полумарафоны и марафоны опасны для здоровья:
— Нужно иметь в виду, что после 40−45 лет кривая смертности идет вверх, особенно у мужчин. В этом критическом возрасте следует быть крайне внимательным, — рассуждает Геннадий Загородный. — Но если б мы знали, где нам «прилетит», то многое было бы по-другому в нашей жизни. К сожалению, гибель человека на спортивном мероприятии — это большой социальный резонанс, трагедия. И те «злые языки», комментаторы, которые начинают осуждать «побежал — сам виноват», пусть хотя бы пройдут эту дистанцию.
— Бывает так, что люди и готовятся, и считают себя здоровыми, но что-то случается. От этого никто не застрахован, фактор риска всегда присутствует — говорит Сергей Довыдько. — Но не надо боятся бегать, просто важно это делать грамотно, систематично, регулярно и, желательно, в сотрудничестве с тренером.
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Какие правила безопасности по отношению к собственному здоровью важно соблюдать каждому бегуну.
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