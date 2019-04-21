Белорусы отыгрались с 0:3, но уступили швейцарцам на юниорском ЧМ по хоккею

Источник материала: Аргументы и факты

В Швеции продолжается Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет. Сборная Беларуси провела заключительный поединок группового раунда. В оппонентах наших игроков были хоккеисты Швейцарии.

Матч начался неудачно для белорусов. Наши игроки пропустили трижды в первом тайме. Однако это не сломило сборную Беларуси. К середине третьего периода наши парни не только отыгрались, но и сумели выйти вперед – 4:3. Однако для общей победы этого результата не хватило. До конца основного времени матча швейцарцы отличились еще раз, а в овертайме «дожали» белорусов.

ШВЕЙЦАРИЯ (U-18) – БЕЛАРУСЬ (U-18) – 5:4 ОТ (3:0, 0:2, 1:2, 1:0)

Несмотря на это поражение, белорусская команда вышла в четвертьфинал турнира. Ранее сборная Беларуси сенсационно обыграла чехов (4:3) и действующих чемпионов мира финнов (4:3), но безоговорочно уступила канадцам (1:11).

После четырех игр в активе нашей команды 7 баллов и второе место в группе «A». Лишь в том случае, если чехи обыграют канадцев, то белорусы займут третье место в группе. Напомним, в четвертьфинал выходит квартет сильнейших. Отметим, что в четвертьфинале сборная Беларуси сыграет или с командой России, или с командой Швеции. Все зависит от результатов заключительных матчей в группах «А» и «В».

В прошлом году на Чемпионате мира по хоккею среди юниоров наша команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущим победителям турнира финнам. Победитель нынешнего турнира определится 28 апреля.