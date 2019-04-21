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На трассе М10 столкнулись фура и легковушка у д. Брашевичи
22.04.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 22 апреля 2019 года на трассе М10 на 501-м километре, у д. Брашевичи (перед поворотом на г. Дрогичин).
По предварительной информации - никто не пострадал.
Очевидцы сообщают, что легковой автомобиль и фура столкнулись, двигаясь во встречных направлениях.
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