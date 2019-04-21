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На трассе М10 столкнулись фура и легковушка у д. Брашевичи

22.04.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 22 апреля 2019 года на трассе М10 на 501-м километре, у д. Брашевичи (перед поворотом на г. Дрогичин).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65524.php

На трассе М10 столкнулись фура и легковушка у д. Брашевичи

По предварительной информации - никто не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65524.php

На трассе М10 столкнулись фура и легковушка у д. Брашевичи

Очевидцы сообщают, что легковой автомобиль и фура столкнулись, двигаясь во встречных направлениях.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65524.php

На трассе М10 столкнулись фура и легковушка у д. Брашевичи
 На трассе М10 столкнулись фура и легковушка у д. Брашевичи

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 22 апреля 2019 года на трассе М10 на 501-м километре, у д. Брашевичи (перед поворотом на г. Дрогичин). По предварительной информации - никто не...
 
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