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Мы спросили у водителей, нарушает этот автомобиль ПДД или нет. И вот что узнали...
22.04.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как известно, на ул. Пионерской после поворота с Московской есть остановка общественного транспорта, которая как раз попадает в полосу движения со стороны 28-го Июля.
Раньше там любили отдыхать инкассаторы, но с ними дано уже разобрались, куда-то они исчезли, что есть хорошо. Но "свято место..." занимают другие - желающие на минутку. Мы тут поинтересовались - нарушают или нет?
Водитель припарковал свой автомобиль на время около 5 минут, и не для высадки (посадки) пассажиров. Он просто ушёл по каким-то своим делам.
В комментариях к голосования На Опасном Бресте были высказаны предположения, что водитель мог оказывать помощь какому-то пожилому человеку. Утверждать не беремся, может быть (дождаться водителя так и не удалось за эти 5 минут). Но этот аргумент можно парировать - при заезде с ул. Московской есть отличная парковка, в том числе с местами для инвалидов.
Итак, мнения, как всегда разделились. Большинство отвечает - да, нарушает. Но есть и такие, кто считает что нет.
Между тем, напомним, при плотном движении в три ряда через Московскую со стороны 28-го Июля в результате подобной парковки создаются ряд аварийных ситуаций, связанных с перестроениями. Не паркуйтесь в данном месте, пожалуйста, не поленитесь сделать небольшой "круг" и воспользоваться хорошей и удобной парковкой на Московской.
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