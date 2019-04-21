Более 45 тыс. человек и 100 тыс. рублей. Как проходил субботник в Ленинском районе г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Коллективы предприятий, организаций, учебных и дошкольных учреждений образования Ленинского района совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства приняли активное участие в республиканском субботнике.



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Коллектив КУП «Парк культуры и отдыха» осуществил подкраску скамеек, беседок, обновили детский игровой городок и аллею молодоженов.



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Более 100 сотрудников группы компаний «Санта» (СП «Санта Импэкс Брест» ООО, СП «Санта Бремор» ООО, ОАО «Савушкин Продукт», ООО «САНТА РИТЕЙЛ», УП «Санта Холод», УП «Санта Рест», ЧП «Санта Сервис», «Полесьетехинформатика») наводили порядок на ул. Мошенского и возле своих офисных помещений.

Высокую активность проявили учреждения образования района. Учащиеся лицея строителей приняли участие в наведении порядка на территории нового автовокзала. Сотрудниками яслей-сада № 50 было высажено 25 кустарников, 15 деревьев; яслей-сада № 46 - 20 штук туй. Преподаватели и студенты Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина трудилась возле учебных корпусов, общежитий университета.

Ветераны и молодежь Ленинского района г. Бреста привели в надлежащий вид захоронения на Гарнизонном кладбище.

Вот некоторые результаты проведения субботника в Ленинском районе: приняло участие – более 45 тыс. чел.; начислено денежных средств для перечисления – более 100,00 тыс. рублей; объем промышленной продукции и услуг составил 80,00 тыс. рублей; объем подрядных работ, выполненных собственными силами – 120,00 тыс. рублей.