«Белтелеком» заявил о повышении стоимости услуг с 3 мая

Источник материала: Виртуальный Брест

Компания «Белтелеком» озвучила планы поднять цены в среднем на 4%. Изменения коснутся услуг доступа в интернет и пакетов услуг электросвязи. Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимальное сдерживание роста цен, говорится на сайте оператора.



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Так, популярные тарифы «Рекорд» подорожают на рубль. Только «Рекорд 200» прибавит чуть больше и заставит вас раскошелиться на 42 рубля вместо прежних 40,65.

Повышение цен компания объясняет необходимостью модернизирвать сети, приобретать современноое оборудование, разрабатывать новые технические решения и услуги для развития телекоммуникационных технологий и обеспечения гарантированно высокого качества услуг.

Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Беларуси на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.