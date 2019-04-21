Белорусские хоккеисты отыгрались с 0:3, но уступили швейцарцам в овертайме

Источник материала: Партизан

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси в матче со швейцарцами отыгрались с 0:3, но уступили в овертайме — 4:5 (0:3, 2:0, 2:1, 0:1). Это был четвёртый матч белорусов на чемпионате мира в Швеции. Сначала они победили сборные Чехии и Финляндии с одинаковым счётом 4:3, а после были разгромлены канадцами — 1:11!

"Еврорадио" . В сегодняшнем поединке на 15-й минуте сборная Беларуси проигрывала — 0:3. На 51-й минуте удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперед. К сожалению, швейцарцы отыгрались в основное время, а в овертайме забросили победную шайбу, передает

В группе "А" лидирует Канада — 9 очков (после 3 матчей), Беларусь имеет 7 (4), Чехия — 6 (3), Швейцария — 2 (3), Финляндия после трёх игр очков не набрала. Последние поединки в группе пройдут 23 апреля. В следующий этап выходят 4 лучшие сборные.

