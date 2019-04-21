«Белтелеком» повышает стоимость услуг Интернета и телефонных звонков

Источник материала: Аргументы и факты

РУП «Белтелеком» объявил об изменении тарифов на некоторые оказываемые услуги. В частности, как указано на официальном сайте компании, стоимость услуг доступа в Интернет и стоимость пакетов услуг электросвязи увеличится в среднем на 4%.

Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%.

В «Белтелекоме» объяснили увеличение тарифов тем, что это продиктовано необходимостью модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг.

В то же время повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.