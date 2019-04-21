ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пара из Беларуси покорила жюри британского шоу талантов метанием ножей

22.04.2019 21:10 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Пара из Беларуси покорила жюри британского шоу талантов метанием ножей
кадр из youtube

В Великобритании состоялся очередной выпуск популярного шоу талантов Britain’s Got Talent. В программе приняла участие пара из Беларуси Андрей Гомонов и Дарья Шеремет.

Суть номера состояла в том, что Андрей метал ножи, а Дарья служила живой «мишенью». Зрители с опаской отнеслись к продемонстрированному номеру, но он не оставил равнодушным никого.

Один из членов жюри Саймон Коуэлл устроил белорусу дополнительную проверку, заняв место девушки. К счастью, ни один из ножей не попал в мужчину. «Это было самое страшное, что я когда-либо испытывал. Теперь понимаю, как это тяжело!» – отметил Коуэлл после съемок этого эпизода. Пара из Беларуси прошла в следующий тур шоу, получив одобрение от всех членов жюри.

Пара из Беларуси покорила жюри британского шоу талантов метанием ножей Вице-премьера взволновал вопрос, почему в Беларуси нет шоу «Голос»
Отметим, что это не первый раз, когда белорусы пытаются покорить зарубежные шоу талантов. Белорусские участники уже стали заметными в России, Украине, Латвии, Польше и других странах.

Примечательно, что в Беларуси подобных программ нет. На это обращали внимание на самом высоком уровне. В частности, в феврале 2019 года в Минске во время итоговой коллегии Министерства культуры вице-премьер Игорь Петришенко отметил, что белорусские таланты стали все чаще побеждать в зарубежных шоу, при этом в нашей стране у них такой возможности почему-то нет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Метатель ножей Андрей Гомонов и его партнерша Дарья Шеремет приняли участие в отборочном туре британского телешоу талантов Britain’s Got Talent и покорили жюри своим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько стоит билет из Минска в «Шереметьево»? Рассказываем о преимуществах нового авиарейса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика