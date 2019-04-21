Пара из Беларуси покорила жюри британского шоу талантов метанием ножей

Источник материала: Аргументы и факты

В Великобритании состоялся очередной выпуск популярного шоу талантов Britain’s Got Talent. В программе приняла участие пара из Беларуси Андрей Гомонов и Дарья Шеремет.

Суть номера состояла в том, что Андрей метал ножи, а Дарья служила живой «мишенью». Зрители с опаской отнеслись к продемонстрированному номеру, но он не оставил равнодушным никого.

Один из членов жюри Саймон Коуэлл устроил белорусу дополнительную проверку, заняв место девушки. К счастью, ни один из ножей не попал в мужчину. «Это было самое страшное, что я когда-либо испытывал. Теперь понимаю, как это тяжело!» – отметил Коуэлл после съемок этого эпизода. Пара из Беларуси прошла в следующий тур шоу, получив одобрение от всех членов жюри.

Примечательно, что в Беларуси подобных программ нет. На это обращали внимание на самом высоком уровне. В частности, в феврале 2019 года в Минске во время итоговой коллегии Министерства культуры вице-премьер Игорь Петришенко отметил, что белорусские таланты стали все чаще побеждать в зарубежных шоу, при этом в нашей стране у них такой возможности почему-то нет.