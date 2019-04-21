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"Миссис Молодечно-2019" стала мать четырех сыновей Наталья Дубовик
Источник материала: Интерфакс
Многодетная мама Наталья Дубовик выиграла конкурс "Миссис Молодечно-2019".
Участницы конкурса демонстрировали видеопрезентацию о семье, вместе с детьми демонстрировали дефиле "Современная мама". Также они пытались удивить жюри во время творческого номера "Суперзвезда" и представляли дефиле шляпок "Royal Ascot – все дело в шляпе" с обязательным соблюдением дресс-кода королевских скачек.
Первой вице-мисс стала Анна Мартынова из Олехновичей. Второй вице-мисс – Инна Колоцей из аг. Хожово.
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Многодетная мама Наталья Дубовик выиграла конкурс "Миссис Молодечно-2019". Победительница воспитывает четырех сыновей: 10-летнего Никиту, 7-летнего Влада, 3-летнего...
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