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"Миссис Молодечно-2019" стала мать четырех сыновей Наталья Дубовик

22.04.2019 20:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Многодетная мама Наталья Дубовик выиграла конкурс "Миссис Молодечно-2019".

"Миссис Молодечно-2019" стала мать четырех сыновей Наталья Дубовик
Победительница воспитывает четырех сыновей: 10-летнего Никиту, 7-летнего Влада, 3-летнего Мишу и годовалого Максима. Известно, что Наталья любит спорт и путешествия, а ее девиз "Движение – это жизнь".

Участницы конкурса демонстрировали видеопрезентацию о семье, вместе с детьми демонстрировали дефиле "Современная мама". Также они пытались удивить жюри во время творческого номера "Суперзвезда" и представляли  дефиле шляпок "Royal Ascot – все дело в шляпе" с обязательным соблюдением дресс-кода королевских скачек.

"Миссис Молодечно-2019" стала мать четырех сыновей Наталья Дубовик
Помимо общей победы в конкурсе, Наталья Дубовик также стала первой в интернет-голосовании. Это позволило ей получить сертификат на фотосессию от народной телевидеостудии "Наше время" Централизованной клубной системы Молодечненского района.

Первой вице-мисс стала Анна Мартынова из Олехновичей. Второй вице-мисс – Инна Колоцей из аг. Хожово.

 

 
 
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Многодетная мама Наталья Дубовик выиграла конкурс "Миссис Молодечно-2019". Победительница воспитывает четырех сыновей: 10-летнего Никиту, 7-летнего Влада, 3-летнего...
 
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