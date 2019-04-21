"Миссис Молодечно-2019" стала мать четырех сыновей Наталья Дубовик

Источник материала: Интерфакс

Многодетная мама Наталья Дубовик выиграла конкурс "Миссис Молодечно-2019".



Победительница воспитывает четырех сыновей: 10-летнего Никиту, 7-летнего Влада, 3-летнего Мишу и годовалого Максима. Известно, что Наталья любит спорт и путешествия, а ее девиз "Движение – это жизнь".

Участницы конкурса демонстрировали видеопрезентацию о семье, вместе с детьми демонстрировали дефиле "Современная мама". Также они пытались удивить жюри во время творческого номера "Суперзвезда" и представляли дефиле шляпок "Royal Ascot – все дело в шляпе" с обязательным соблюдением дресс-кода королевских скачек.



Помимо общей победы в конкурсе, Наталья Дубовик также стала первой в интернет-голосовании. Это позволило ей получить сертификат на фотосессию от народной телевидеостудии "Наше время" Централизованной клубной системы Молодечненского района.

Первой вице-мисс стала Анна Мартынова из Олехновичей. Второй вице-мисс – Инна Колоцей из аг. Хожово.