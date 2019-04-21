Решения импортеров о поставках нефтепродуктов в Украину зависят от своевременной информации о ситуации на Мозырском НПЗ в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Украинские импортеры смогут без каких-либо серьезных проблем изменить источники поставок нефти и нефтепродуктов в случае, если Беларусьсвоевременно предоставит подробную информацию о ситуации, сложившейся вокруг качества нефти, поступающей на территорию страны, масштабах повреждений Мозырского НПЗ, а также времени, необходимого для их устранения.

Такое мнение в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" высказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, подчеркнув, что пока не станут известны масштабы форс-мажора из-за некачественной нефти из Российской Федерации, участники украинского рынка не смогут принимать решения относительно необходимости переориентации на другие источники поставки.

"Ситуация на украинском рынке будет зависеть в первую очередь от того, насколько белорусы будут готовы поделиться информацией и открыто сообщить, что на самом деле произошло, сколько времени им понадобится, чтобы возобновить работу. Для нас нет проблем с тем, чтобы перейти на другие источники поставок. Проблема в том, что пока нет понимания произошедшего, и на сколько это может затянуться. Эта неопределенность пока никого не торопит закупать другие партии, поскольку у импортеров есть контракты, подписанные с белорусами, а они не говорят ни "да", ни "нет", - сказал он.

Комментируя ситуацию на Мозырском НПЗ, С.Куюн со ссылкой на консультации с техническими специалистами, уточнил, что речь может идти о повреждениях, на устранение которых могут пойти месяцы.

В тоже время он отметил, что в Украине из-за переноса посевной остались "неплохие запасы" нефтепродуктов.

"Тот объем, который завезли под посевную, находится в наличии. То есть сейчас определенный запас есть. Это наш буфер. В случае, если белорусы оперативно проинформируют о своих проблемах, рынок примет решение о поставках новых партий с других направлений. Это очень важно. Вся надежда на их ответственность и сознательность", - сказал он.

Как сообщалось, белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля 2019 года поздно вечером заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки. "Белнефтехим" заявил о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси с учетом роста внутренних потребностей в связи с проведением посевной кампании.

22 апреля 2019 года "Мозырский НПЗ" из-за поступления некачественной российской нефти вынужден был демонтировать для последующего ремонта установку ЛК6У N2 секции С-100, предназначенную для первичной переработки.

Согласно данным Государственной службы статистики, импорт Украиной белорусской нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (код ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.) в 2018 году составил 3 млн 152,560 тыс. тонн, что соответствует 39,1% в структуре импорта. На долю РФ в импорте нефти и нефтепродуктов приходится 39,2% (3 млн 159,371 тыс. тонн).