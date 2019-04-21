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Сербия выделит более 1 млн евро на восстановление Собора Парижской Богоматери

22.04.2019 19:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Власти Сербии в понедельник приняли решение выделить 1,1 млн евро на восстановление Собора Парижской Богоматери, сообщают европейские СМИ.

Согласно заявлению сербского правительства, решение выделить эту сумму на реставрацию Нотр-Дама свидетельствуют о "вековой дружбе" между народами двух стран.

"Сербия надеется, что этот символ французского уклада жизни будет восстановлен как можно скорее", - отмечается в заявлении.

Между тем, французское издание "Пуан" пишет, что в конце прошлой недели тележурналист Стефан Берн, занимающийся по поручению президента Франции вопросам сохранения исторического наследия, сообщил, что сумма пожертвований достигла 1 млрд евро.

Согласно данным газеты, этой суммы "уже достаточно для того, чтобы реставрировать Нотр-Дам дважды". По подсчетам издания, стоимость восстановления Собора Парижской Богоматери составляет от 300 до 600 млн евро.

Выделить средства пообещали как бизнесмены, компании, так и государственные и международные организации.

Самую крупную сумму на восстановление Собора Парижской Богоматери на данный момент готова выделить группа компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, и семья ее президента Бернара Арно. Речь идет о 200 млн евро. Такое же пожертвование сделает компания L'Oreal и лично ее владельцы - семья Беттанкур-Мейерс.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Многие эксперты сомневаются в том, что это возможно, полагая, что работы займут куда больше времени.

 
 
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Власти Сербии в понедельник приняли решение выделить 1,1 млн евро на восстановление Собора Парижской Богоматери, сообщают европейские СМИ. Согласно заявлению...
 
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