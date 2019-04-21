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В Минске активным пенсионерам помогут найти работу

22.04.2019 19:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Начало стартапа по трудоустройству пенсионеров объявил Центр активного долголетия. Предполагается, что эта организация станет связующим звеном между работодателем и его будущими сотрудниками – опытными и активными людьми старше 50 лет.

В Минске активным пенсионерам помогут найти работу
В настоящее время Центр активного долголетия в поиске работников для агроусадьбы "Терраски" (Воложинский р-н).

"Здесь для людей пенсионного возраста разработали специальную программу отдыха "Старшая смена". Чтобы идею полностью воплотить в жизнь, осталось найти "пионервожатого" и смотрителей усадьбы – семейную пару. Есть возрастное ограничение – сотрудники должны быть возраста 50+", - отметили организаторы проекта.

24 апреля в 14.00 Центр активного долголетия (пр-т Машерова 17/4) приглашает на встречу с работодателем активных минчан пенсионного возраста. Сами собеседования запланированы на 26 апреля. Сотрудники нужны срочно, т.к. первая "Старшая смена" заезжает уже в мае.

"В 50 лет жизнь не заканчивается, а только начинается, а потому план на 65-75 и даже больше должен быть – детальный, про себя и профессиональный, почему нет? Практически все наши клиенты желают развиваться и учиться новому, т.к. планируют как можно дольше оставаться востребованными специалистами. Наша задача – помочь им в этом", — отметила директор Центра активного долголетия Елена Демидова.

Она также высказала надежду, что подобные проекты помогут сломать стереотип о том, что с выходом на пенсию жизнь останавливается.

"Они показывают людям новые возможности. Конечно, понадобится время, чтобы побороть эйджизм, но мы готовы над этим работать", - заверила Е.Демидова.

 
 
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Начало стартапа по трудоустройству пенсионеров объявил Центр активного долголетия. Предполагается, что эта организация станет связующим звеном между...
 
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