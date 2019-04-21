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Лукашенко поздравил команду Беларуси по прыжкам на батуте с медалями на домашнем этапе Кубка мира

22.04.2019 21:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил национальную команду Беларуси по прыжкам на батуте с успешным выступлением на домашнем этапе Кубка мира, сообщает пресс-служба президента страны.


Фото: bga.by

— Три медали, из которых два золота в синхронных прыжках, свидетельствуют о прекрасной технической подготовке, высоком исполнительском мастерстве и слаженной командной работе, — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил признательность тренерскому составу во главе с Ольгой Власовой.

— Вы умеете находить и раскрывать таланты, растить их и вдохновлять на победы, — подчеркнул Александр Лукашенко и пожелал национальной команде по прыжкам на батуте держать заданную планку и стремиться к новым вершинам.

Золотыми для белорусов на домашнем этапе Кубка мира под сводами «Минск-Арены» стали финалы в синхронных прыжках, где среди мужчин победили Владислав Гончаров в дуэте с Олегом Рябцевым, а у женщин — Мария Махаринская вместе с Анной Гончаровой.

В финале мужских индивидуальных прыжков бронзу завоевал олимпийский чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поздравил национальную команду Беларуси по прыжкам на батуте с успешным выступлением на домашнем этапе Кубка мира.
 
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